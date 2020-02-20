Общество
21 минуту назад
Главный строитель Липецка: «Спрос на новое жилье - не мой вопрос»
В департаменте градостроительства и архитектуры мэрии не заморачиваются проблемой роста города вширь и ввысь.
Вы будете смеяться, но 90% горожан удовлетворены работой департамента градостроительства и архитектуры мэрии Липецка в 2019 году! И это при всех скандалах, которые сотрясали город из-за конфликтов горожан с властью, которые противились точечной застройке переулка Балакирева, не желали уплотнения в центре Липецка, в 19-м микрорайоне, Диком, из-за чего даже была уволена верхушка этого самого департамента после окрика губернатора. Чиновники, кстати, и сами этому удивились такому результату, поскольку прогнозировали, что этому департаменту будет в лучшем случае доверять 78% жителей Липецка.
О результатах этого соцопроса председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Александр Ковалев рассказал членам постоянной комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета в ходе отчета о реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории Липецка» в прошлом году и планах на этот год.
Депутаты узнали и другие не менее интересные вещи. Например, о том, что в прошлом году на реализацию мероприятий этой программы департаменту было выделено 155 млн рублей, но чиновники умудрились освоить лишь 84,4% этих средств. Почему? Из отчета следовало, что виной тому было запоздание администрации области с финансированием отдельных проектов, а также сложившаяся экономия средств по заключенным контрактам. При этом на приведенных графиках смешно выглядели два стоящих рядом нуля - в графах плана и факта строительства (реконструкции) объектов соцкультбыта.
Неизрасходованные средства, по словам Александра Ковалева, планируется восстановить в феврале 2020 года. На сумму 5,2 млн рублей заключено 7 муниципальных контрактов на планировки и межевания городских территорий со сроком исполнения летом этого года.
Большое количество средств департамент потратил на проекты планировок и межевания городских территорий под новое строительство. Везде должны, как грибы, расти новые жилые массивы. Вопрос: для кого предназначаются сотни тысяч квадратных метров этих предполагаемых новостроек между Лебедянским шоссе и автодорогой Орел-Тамбов, в квартале, ограниченном улицами Фрунзе, Неделина и 50 лет НЛМК и квартале в районе улиц Фрунзе, Калинина и Неделина? Кому жить в районе малоэтажной застройки в поселке Силикатный? Неужели власти вскружили голову 606 тысяч квадратных метров нового жилья, сданных в эксплуатацию в Липецке в прошлом году вместо ранее запланированных 336 тысяч? Так этот рост, по факту, объясняется возведением коттеджей и достройкой домов обманутым дольщикам. А когда все такие проблемные дома будут доведены до ума, какие цифры в своих планах будут рисовать чиновники? И вообще, зачем городу расти вширь и ввысь, если даже по Генплану 2035 года в городе будет по прежнему жить 519 тысяч жителей?
Примечательно и то, что департамент все чаще привлекает для реализации своих градостроительных замыслов иногородних проектировщиков, которые, как это было в случае с предполагаемой застройки села Дикое, порой даже не понимают, с чем имеют дело. В прошлом году Липецк зонировали, межевали и что-то там проектировали специалисты Москвы, Пензы, Челябинска. Впрочем, новая струя в градостроительной политике такого серого и безликого города, как наш, необходима. Поэтому радует, что именно москвичи занялись проектированием городской набережной вдоль реки Воронеж, которая должна стать частью благоустроенного под отдых горожан общественного пространства в центре Липецка.
По словам Александра Ковалева, на этот год департамент на свою деятельность получил 787 миллионов рублей. Львиная доля этих средств пойдёт на возведение школы в микрорайоне «Европейский» - договор на строительство заключен и стройка началась.
- Как будет работать ваш департамент, если часть его полномочий будет передана в этом году в администрацию области? - спросила чиновника председатель комиссии Светлана Бессонова.
Из ответа Александра Ковалева следовало, что даже потери департаментом части полномочий его подчиненным будет чем заниматься. Например, перевод садовых домиков в жилые объекты.
- Наши усилия направлены на безударный переход части наших полномочий в администрацию области. Рассматриваем вопросы, как нам эффективно работать. Но говорить об этом подробно мне бы не хотелось. В марте администрация города предоставит депутатам новую штатную структуру, и тогда вам все станет ясно, - сказал чиновник.
Напомним, что в регионе с подачи вице-губернатора Ильи Тузова будет создано новое бюджетное учреждение - управление градостроительства Липецкой области. На первом этапе новому учреждению передадут из ведомства Александра Ковалева полномочия по подготовке и утверждению Генплана Липецка и Правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, права предоставления разрешения или отказа на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Липецке. На втором этапе планируется передача этому БУ полномочий по развитию уже застроенных городских территорий, комплексному развитию Липецка. Кроме того, на втором этапе новое управление заберет полномочия мэрии по подготовке и утверждению местных нормативов градостроительного проектирования, территориального планирования городских и сельских поселений.
Так что вначале ведомству Александра Ковалева предстоит сократить штат сотрудников, а потом и вовсе, вероятно, ужаться до размеров управления городского департамента ЖКХ.
Александр Ковалев, кстати, пришел, как кажется, на заседание депутатской комиссии в каком-то развинченном состоянии. Например, когда депутат Людмила Яськова задала ему резонный вопрос о том, зачем департамент планирует строительство новые микрорайонов в условиях падения доходов липчан, чиновник ответил, что никогда даже и не задавался об этом. Мол, его дело нанести новостройки на карту, а то, будет ли новое жилье пользоваться спросом - не его вопрос. А когда другой депутат, Сергей Ткаченко, поинтересовался у чиновника судьбой брошенного в начале благоустройства Каменного лога и замороженным долгостроем на углу проспекта Победы и проспекта 60 лет СССР, сказал, что с ходу ответить на эти вопросы не может, и сделает это когда-нибудь приватно.
- Почему «Елецкий», «Университетский» и другие новые микрорайоны планируются с большим дефицитом парковочных мест? У нас что, мало земли? - спросил депутат Александр Попов.
Вместо того, чтобы ответить по существу на этот вопрос, касающийся действительно дурацкого проектирования новых жилых массивов (в городе на 500 тысяч человек уже более 300 тысяч легковых автомобилей), председатель департамента сообщил депутату о планах мэрии по строительству многоэтажных парковок. О том, когда эти планы воплотят в жизнь, Александр Ковалев, конечно, не сказал.
О результатах этого соцопроса председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Александр Ковалев рассказал членам постоянной комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета в ходе отчета о реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории Липецка» в прошлом году и планах на этот год.
Депутаты узнали и другие не менее интересные вещи. Например, о том, что в прошлом году на реализацию мероприятий этой программы департаменту было выделено 155 млн рублей, но чиновники умудрились освоить лишь 84,4% этих средств. Почему? Из отчета следовало, что виной тому было запоздание администрации области с финансированием отдельных проектов, а также сложившаяся экономия средств по заключенным контрактам. При этом на приведенных графиках смешно выглядели два стоящих рядом нуля - в графах плана и факта строительства (реконструкции) объектов соцкультбыта.
Неизрасходованные средства, по словам Александра Ковалева, планируется восстановить в феврале 2020 года. На сумму 5,2 млн рублей заключено 7 муниципальных контрактов на планировки и межевания городских территорий со сроком исполнения летом этого года.
Большое количество средств департамент потратил на проекты планировок и межевания городских территорий под новое строительство. Везде должны, как грибы, расти новые жилые массивы. Вопрос: для кого предназначаются сотни тысяч квадратных метров этих предполагаемых новостроек между Лебедянским шоссе и автодорогой Орел-Тамбов, в квартале, ограниченном улицами Фрунзе, Неделина и 50 лет НЛМК и квартале в районе улиц Фрунзе, Калинина и Неделина? Кому жить в районе малоэтажной застройки в поселке Силикатный? Неужели власти вскружили голову 606 тысяч квадратных метров нового жилья, сданных в эксплуатацию в Липецке в прошлом году вместо ранее запланированных 336 тысяч? Так этот рост, по факту, объясняется возведением коттеджей и достройкой домов обманутым дольщикам. А когда все такие проблемные дома будут доведены до ума, какие цифры в своих планах будут рисовать чиновники? И вообще, зачем городу расти вширь и ввысь, если даже по Генплану 2035 года в городе будет по прежнему жить 519 тысяч жителей?
Примечательно и то, что департамент все чаще привлекает для реализации своих градостроительных замыслов иногородних проектировщиков, которые, как это было в случае с предполагаемой застройки села Дикое, порой даже не понимают, с чем имеют дело. В прошлом году Липецк зонировали, межевали и что-то там проектировали специалисты Москвы, Пензы, Челябинска. Впрочем, новая струя в градостроительной политике такого серого и безликого города, как наш, необходима. Поэтому радует, что именно москвичи занялись проектированием городской набережной вдоль реки Воронеж, которая должна стать частью благоустроенного под отдых горожан общественного пространства в центре Липецка.
По словам Александра Ковалева, на этот год департамент на свою деятельность получил 787 миллионов рублей. Львиная доля этих средств пойдёт на возведение школы в микрорайоне «Европейский» - договор на строительство заключен и стройка началась.
- Как будет работать ваш департамент, если часть его полномочий будет передана в этом году в администрацию области? - спросила чиновника председатель комиссии Светлана Бессонова.
Из ответа Александра Ковалева следовало, что даже потери департаментом части полномочий его подчиненным будет чем заниматься. Например, перевод садовых домиков в жилые объекты.
- Наши усилия направлены на безударный переход части наших полномочий в администрацию области. Рассматриваем вопросы, как нам эффективно работать. Но говорить об этом подробно мне бы не хотелось. В марте администрация города предоставит депутатам новую штатную структуру, и тогда вам все станет ясно, - сказал чиновник.
Напомним, что в регионе с подачи вице-губернатора Ильи Тузова будет создано новое бюджетное учреждение - управление градостроительства Липецкой области. На первом этапе новому учреждению передадут из ведомства Александра Ковалева полномочия по подготовке и утверждению Генплана Липецка и Правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, права предоставления разрешения или отказа на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Липецке. На втором этапе планируется передача этому БУ полномочий по развитию уже застроенных городских территорий, комплексному развитию Липецка. Кроме того, на втором этапе новое управление заберет полномочия мэрии по подготовке и утверждению местных нормативов градостроительного проектирования, территориального планирования городских и сельских поселений.
Так что вначале ведомству Александра Ковалева предстоит сократить штат сотрудников, а потом и вовсе, вероятно, ужаться до размеров управления городского департамента ЖКХ.
Александр Ковалев, кстати, пришел, как кажется, на заседание депутатской комиссии в каком-то развинченном состоянии. Например, когда депутат Людмила Яськова задала ему резонный вопрос о том, зачем департамент планирует строительство новые микрорайонов в условиях падения доходов липчан, чиновник ответил, что никогда даже и не задавался об этом. Мол, его дело нанести новостройки на карту, а то, будет ли новое жилье пользоваться спросом - не его вопрос. А когда другой депутат, Сергей Ткаченко, поинтересовался у чиновника судьбой брошенного в начале благоустройства Каменного лога и замороженным долгостроем на углу проспекта Победы и проспекта 60 лет СССР, сказал, что с ходу ответить на эти вопросы не может, и сделает это когда-нибудь приватно.
- Почему «Елецкий», «Университетский» и другие новые микрорайоны планируются с большим дефицитом парковочных мест? У нас что, мало земли? - спросил депутат Александр Попов.
Вместо того, чтобы ответить по существу на этот вопрос, касающийся действительно дурацкого проектирования новых жилых массивов (в городе на 500 тысяч человек уже более 300 тысяч легковых автомобилей), председатель департамента сообщил депутату о планах мэрии по строительству многоэтажных парковок. О том, когда эти планы воплотят в жизнь, Александр Ковалев, конечно, не сказал.
неадекватная женщина со вкусом