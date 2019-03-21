Липчане не захотели терпеть постройку для обрезания в центре города

Участники публичных слушаний по застройке центра Липецка воспротивились расширению перечня услуг еврейского культурного центра.

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Сегодня в администрации Липецка прошли публичные слушания по проекту планировки и межевания квартала в центре города, ограниченной улицами Литаврина, Скороходова, Октябрьской и Первомайской.



Сейчас этот квартал застроен преимущественно общественными зданиями. Проектировщики предлагают поменять вектор развития района площадью в 4,7 га, дополнив существующую 2-9 этажную застройку новыми домами. На месте снесенных старых двухэтажек на улицах Скороходова и в переулке Литаврина могут быть построены дома общей площадью 8 тыс. кв. м. Многоквартирные жилые дома также планируют построить на перекрестке улиц Скороходова и Октябрьской.



Строители предусмотрели обеспечение района и его новоселов социальными объектами. Они запроектировали возведение гостиницы с кафе на берегу обводного канала из Комсомольского пруда (сейчас он представляет собой ров, который наполняется водой из реки Воронеж во время половодья и проливных дождей). Также в проекте - небольшой детский сад на 50 мест: его хотят разместить на месте снесенных в центре квартала гаражей. Еврейский культурный центр прирастет постройкой для обрезания младенцев и иных ритуальных обрядов. Помимо гаражей и ветхого жилья строители предлагают снести административное здание с кафе на улице Первомайская: оно выходит за границу «красной линии». На его месте появится бизнес-центр с кафе.



Проектировщики предусмотрели и 308 мест для стоянки автомобилей.



Еще за полчаса до начала слушаний в здание мэрии на Театральной площади стали собираться горожане, живущие в этом районе города. Большинство из них настроены на скорейший снос ветхого аварийного фонда. О состоянии одного такого дома, по улице Скороходова, 1 Ольга Дергунова-Прибыткова рассказала GOROD48. Женщина живёт в двухэтажном деревянном строении 30-х годов постройки. Воду его жители берут из уличной колонки. Там же, на улице, туалет. В бараке бывшего радиаторного завода нет централизованного отопления.



- Остаётся только белье в Липовке полоскать! - говорит женщина.



О градостроительных планах мэрии собравшимся рассказала заместитель председателя профильного департамента администрации Липецка Татьяна Шульгина и её подчиненная Наталья Камахина. Потом слово получил сотрудник ООО "Архитектурно-проектная мастерская "Архмастер" Андрей Кулаченков.



Протест присутствующих вызвали планы сооружения на территории еврейского культурного центра ритуальной постройки. Горожане зашумели: зачем нам в центре города обрезание младенцев и отпевание покойных? Мол, такими делами нужно заниматься за пределами города! А потом участники публичных слушаний возмутились тем, что детский сад будет построен через забор от синагоги с видом на эту самую ритуальную пристройку. Мол, не хватало ещё нашим детям смотреть на обрезание и на похороны в окна!



Одна из жительница Липецка спросила, почему детский сад такой маленький, ведь раньше в этой части города был детсад на 90 малышей? Между тем здесь уже ведётся активное строительство многоквартирных домов, но никакой инфраструктуры для детей нет вообще. Из ответа Андрея Кулаченков следовало, что дошкольное образовательное учреждение рассчитано на приём детей, живущих в радиусе 300 метров от него.



- С какой целью проводятся публичные слушания? Для галочки? Если люди выступают против ритуального бюро на территории синагоги, то почему вы настаиваете на том, что его построят? - спросила одна липчанка.



- Это требует Градостроительный кодекс, - ответила Татьяна Шульгина.



Все предложения горожан, приём которых заканчивается 5 апреля, чиновники пообещали учесть при реализации проекта застройки.



