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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: долгая воздушная тревога, задержания по скандальным видео и кому принадлежат липецкие УК

Сегодня, 16 апреля, в область вновь объявили желтый уровень опасности, полицейские сообщили о задержании подростков, которые нападали на прохожих, и GOROD48 в горсовете рассказали, кому принадлежат липецкие управляющие компании.

Сегодня в 11:17 в регионе был введен желтый уровень опасности: вблизи границ региона  замечены БПЛА, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Тревогу объявили уже в четвертый раз с начала апреля. Однако она сильно отличалась от остальных, так как длилась чуть ли не весь день.

Комментаторы GOROD48 в очередной раз обсудили sms-рассылку оповещений (она растягивается во времени из-за большого количества оповещаемых абонентов), и высказали беспокойство длительностью воздушной тревоги.

«Отбой будет? За такое время можно было очень далеко улететь», — написала Наталья.

Полицейские задержали семерых подростков, которые избивали прохожих. Молодые люди от 14 до 16 лет в полицейском видео просят прощения и поясняют, что избивали тех, кого считали маргиналами, причем начались избиения еще зимой.


«Грамотно говорить по-русски не умеет, но зато решает кто маргинален, а кто нет!» — заметил комментатор.

«Фильм «Слово пацана» дает свои плоды», — уверен Липчанин.

«Уроды были и есть везде и всегда. Помню при социализме, такая же группа подростков в микрорайоне высматривала жертву и затем избивала его. Чтобы засечь подростков, в кустах дежурили несколько дней милицейские. Среди бандитов подростков был сын знакомой. Отсидел 8 лет. Изменился после тюряги», — поделилась историей Баба баня.

Липецкие управляющие компании (их в городе 86) находятся в руках всего 17 бенефициаров. Самым крупным из них является Владимир Саунин, в активе которого пять УК: «Авангард», «УК Домостроительного комбината», «Веста», «Комфорт-Л» и Строй-Сервис-Э». У Игоря Михайлова, Сергея Давыдова, Николая Чмыхало, Елены Сошниковой, Павла Меренкова, Вадима Юрина и ранее судимых Сергея Ткаченко и Юрия Шклярова по три УК. По две компании во владении восьми предпринимателей, в числе которых Александр Расторгуев, Наталья Щедрина, депутат горсовета Кирилл Ерихов и экс-начальник областного управления ЖКХ Юрий Костин.

Сегодня в горсовете в который раз разбирали их работу. В 2023 году липчане отравили в ГЖИ 20 380 жалоб. Треть из них — на ненадлежащее содержание общего имущества дома и двора.

Сегодня ночью в Липецке ожидаются небольшие дожди, а днем — кратковременные. Так что не забудьте зонтик.  Столбики термометров днем могут подняться до +22 градусов, поэтому есть вероятность, что будет побит очередной температурный рекорд. Он держался с 1920 года, тогда в городе было +22.

И обратите внимание, с 20 по 24 апреля изменится движение общественного транспорта у Октябрьского рынка, где будут реконструировать трамвайные пути.












вечЁрка
воздушная тревога
задержание
УК
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Комментарии (2)

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Страна героев
13 минут назад
Так ежели чего, мы нашей экологией любым "птичкам" доступ перекроем, на подлёте издохнут.
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Артур
34 минуты назад
А УК Университетский завышает Одн. Электроэнергию сам генеральный директор производит Костин Ю. А.? Кто же спросит с уважаемого человека, за что он так в платёжках повысил Одны? А, может, опять УК ООО Университетский квадратуру завысила, как ранее? Как уже достали. Все мало и мало этим труженикам? Кто их контролирует? Всех давно уже бездельников посадить надо. Новый дом на ул. Балмочных рушится. Уже провалилась земля на 0,5М. УК ждёт только, когда бы тарифы повысить? Не получилось, ОДНами задушим и свое возьмём. Какое безобразие.
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