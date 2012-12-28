Липецкая вечЁрка: долгая воздушная тревога, задержания по скандальным видео и кому принадлежат липецкие УК

Сегодня, 16 апреля, в область вновь объявили желтый уровень опасности, полицейские сообщили о задержании подростков, которые нападали на прохожих, и GOROD48 в горсовете рассказали, кому принадлежат липецкие управляющие компании.