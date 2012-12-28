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Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: долгая воздушная тревога, задержания по скандальным видео и кому принадлежат липецкие УК
Сегодня, 16 апреля, в область вновь объявили желтый уровень опасности, полицейские сообщили о задержании подростков, которые нападали на прохожих, и GOROD48 в горсовете рассказали, кому принадлежат липецкие управляющие компании.
Комментаторы GOROD48 в очередной раз обсудили sms-рассылку оповещений (она растягивается во времени из-за большого количества оповещаемых абонентов), и высказали беспокойство длительностью воздушной тревоги.
«Отбой будет? За такое время можно было очень далеко улететь», — написала Наталья.
Полицейские задержали семерых подростков, которые избивали прохожих. Молодые люди от 14 до 16 лет в полицейском видео просят прощения и поясняют, что избивали тех, кого считали маргиналами, причем начались избиения еще зимой.
«Грамотно говорить по-русски не умеет, но зато решает кто маргинален, а кто нет!» — заметил комментатор.
«Фильм «Слово пацана» дает свои плоды», — уверен Липчанин.
«Уроды были и есть везде и всегда. Помню при социализме, такая же группа подростков в микрорайоне высматривала жертву и затем избивала его. Чтобы засечь подростков, в кустах дежурили несколько дней милицейские. Среди бандитов подростков был сын знакомой. Отсидел 8 лет. Изменился после тюряги», — поделилась историей Баба баня.
Липецкие управляющие компании (их в городе 86) находятся в руках всего 17 бенефициаров. Самым крупным из них является Владимир Саунин, в активе которого пять УК: «Авангард», «УК Домостроительного комбината», «Веста», «Комфорт-Л» и Строй-Сервис-Э». У Игоря Михайлова, Сергея Давыдова, Николая Чмыхало, Елены Сошниковой, Павла Меренкова, Вадима Юрина и ранее судимых Сергея Ткаченко и Юрия Шклярова по три УК. По две компании во владении восьми предпринимателей, в числе которых Александр Расторгуев, Наталья Щедрина, депутат горсовета Кирилл Ерихов и экс-начальник областного управления ЖКХ Юрий Костин.
Сегодня в горсовете в который раз разбирали их работу. В 2023 году липчане отравили в ГЖИ 20 380 жалоб. Треть из них — на ненадлежащее содержание общего имущества дома и двора.
Сегодня ночью в Липецке ожидаются небольшие дожди, а днем — кратковременные. Так что не забудьте зонтик. Столбики термометров днем могут подняться до +22 градусов, поэтому есть вероятность, что будет побит очередной температурный рекорд. Он держался с 1920 года, тогда в городе было +22.
И обратите внимание, с 20 по 24 апреля изменится движение общественного транспорта у Октябрьского рынка, где будут реконструировать трамвайные пути.
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