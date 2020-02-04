43 минуты назад
Новое региональное управление градостроительства займется застройкой и развитием Липецка
Подведомственное управлению архитектуры и строительства Липецкой области бюджетное учреждение будет формировать в регионе единую градостроительную политику. Первым свои градостроительные полномочия потеряет Липецк.
На первом этапе новому учреждению передаются следующие полномочия Липецка: подготовка и утверждение правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, генерального плана города, право предоставления разрешения или отказа на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Липецке.
На втором этапе планируется передать полномочия по принятию решений насчет развития уже застроенных в Липецке территорий, комплексном развитии города. Кроме того, на втором этапе новое управление заберет полномочия муниципальных районов, городских и сельских поселений в части подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования, территориального планирования городских и сельских поселений.
Существующие градостроительные учреждения, например, тот же департамент архитектуры Липецка, ждет оптимизация, то есть сокращение штата сотрудников. Сейчас в регионе 42 человека занимаются той работой, которую возьмет на себя новое учреждение. Но в штатном расписании управления градостроительства всего 15 вакансий.
Целевыми показателями работы нового ведомства ставят: разработку градостроительной документации муниципальных образований Липецкой области, обеспечение проектами планировки и проектами межевания всех перспективных территорий муниципальных образований, разработку градостроительных концепций территорий, сопровождение проектов развития застроенных территорий, внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Липецкой области, описание границ объектов землеустройства и создание фонда инженерных изысканий.
Липчанка
Фрэнк Гудвин
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