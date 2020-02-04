Общество

43 минуты назад

Новое региональное управление градостроительства займется застройкой и развитием Липецка

7 763
#строительство
Новое региональное управление градостроительства займется застройкой и развитием Липецка

Подведомственное управлению архитектуры и строительства Липецкой области бюджетное учреждение будет формировать в регионе единую градостроительную политику. Первым свои градостроительные полномочия потеряет Липецк.

В регионе создано новое бюджетное учреждение — управление градостроительства Липецкой области. Как ранее сообщал GOROD4,8 ведомство займется вопросами планирования и зонирования территории. Как удалось выяснить GOROD48, управление градостроительства будет входить в работу в два этапа. Начало функционирования ведомства практически полностью ограничит полномочия администрации Липецка в вопросе градостроительства.

На первом этапе новому учреждению передаются следующие полномочия Липецка: подготовка и утверждение правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, генерального плана города, право предоставления разрешения или отказа на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Липецке.

На втором этапе планируется передать полномочия по принятию решений насчет развития уже застроенных в Липецке территорий, комплексном развитии города. Кроме того, на втором этапе новое управление заберет полномочия муниципальных районов, городских и сельских поселений в части подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования, территориального планирования городских и сельских поселений.

Существующие градостроительные учреждения, например, тот же департамент архитектуры Липецка, ждет оптимизация, то есть сокращение штата сотрудников. Сейчас в регионе 42 человека занимаются той работой, которую возьмет на себя новое учреждение. Но в штатном расписании управления градостроительства всего 15 вакансий.

Целевыми показателями работы нового ведомства ставят: разработку градостроительной документации муниципальных образований Липецкой области, обеспечение проектами планировки и проектами межевания всех перспективных территорий муниципальных образований, разработку градостроительных концепций территорий, сопровождение проектов развития застроенных территорий, внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Липецкой области, описание границ объектов землеустройства и создание фонда инженерных изысканий.
7 763
#строительство

Комментарии (7)

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Липчанка

8 минут назад
Одни настроили 25 этажные выскочки, стоят полупустые. Эти застроят центр такими же выскочками, нагрузку на гнилые коммуникации, которые не успевают латать ЛГЭК. Одна безвкусица, один дом 5 этажный рядом 25, создаётся впечатление бездарность архитекторов или по принципу и так сойдёт!
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Фрэнк Гудвин

9 минут назад
"...управление заберет полномочия муниципальных районов, городских и сельских поселений..." Значит, чтобы что-то построить в селе, надо будет не один раз в Липецк съездить в новое управление, вместо того, чтобы всё решить в своей районной администрации? Неудобно, а пожилым людям так просто тяжело. И сельские чиновники, которые сейчас ведают этими вопросами - с ними как? Сократят или придумают (что вероятнее ) новые должности?
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Не должно

18 минут назад
быть хаотичной застройке города ,запретить точечную застройку ,и уменьшить этажность домов .
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Чип

18 минут назад
Ещё одно управление над управлением, сколько спиногрызов развелось.
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Житель

24 минуты назад
А вы, ребята, как не садитесь. А вы,ребята, как не садитесь....!Будем ждать очередной БЕДЫ.
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123

24 минуты назад
Прежде всего надо заняться застройщиками.А то развелось ООО и т.п. а у этих организаций уставной капитал 10 тысяч и нет ни штата ни техники. И вот эти подрядчики и субподрядчики пилят деньги ,рабочие получают копейки чёрным налом, работают как бесправные рабы.Неужели это не знают власти города? Неужели никто не видит,что стройка идёт ,а штата нет,а потом орут где брать деньги. Вот вам налоги,оформите всех работающих официально, ведь вы иначе лишаете людей будущего...
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Дааа

34 минуты назад
Я предчувствую наворочают эти молодые и "перспективные" Снесут и вырежут все ценное и уделают все в бетон. И в человейники типа елецеого. живите дишите комбинатовским дымом и радуйтесь.
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