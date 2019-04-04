Жители 19-го микрорайона выступили против строительства нового жилого комплекса

На общественных слушаниях горожане метали громы и молнии в чиновников.

В конце 2017 года решением городского Совета депутатов Липецка площадка отстоя общественного транспорта в 19-ом микрорайоне была передана под масштабную застройку воронежской фирме ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ» (в обмен на этот компенсационный участок иногородний застройщик обещал закончить строительство на улице Неделина домов обанкротившегося ООО «Риэлторский центр «Строй-Град»). Согласно проекту, жилой комплекс, разместившийся между домами №149а, 151 и 153 по улице Московской и Юго-Западной подстанцией, будет встречать гостей города, заезжающих в Липецк с Елецкого шоссе. Застройщик предложил «уравновесить» жилой комплекс «Виктория» с его 25-этажками сразу тремя высотными домами - 25-этажным и двумя 21-этажными, - которые должны появиться на другой стороне улицы Московской (четвертый дом этого ЖК должен был появится за этой троицей).Тогда планы мэрии вызвали резкую критику со стороны липчан. Жители 19-го микрорайона выступили против появления новых соседей. Сразу после известия о будущем пустыря гражданские активисты потребовали отказаться от проекта. Летом прошлого года мэрия отклонила проект строительства высоток в 19-м микрорайоне, поскольку на публичных слушаниях на него поступило почти два десятка замечаний. Большая их часть касалась того, что после строительства высоток у жителей микрорайона появятся проблемы с получением социальных услуг, связанных с увеличением числа населения. Возникли к безопасности будущих высоток: в Липецке нет пожарных автомобилей с выносом лестниц до 25 этажа. Также было непонятно, в какие детсады и школы будут ходить дети разросшегося микрорайона, где людям парковать автомобили.И вот сегодня в мэрии прошли новые публичные слушания по проекту застройки бывшей площадки отстоя общественного транспорта.На слушаниях яблоку негде было упасть от пришедших на них горожан. Дебаты открыла и. о. главного архитектора Липецка Лариса Кулаченкова. Она сообщила, что проект застройки этого пятачка выполнило по заказу воронежского застройщика ООО «Пирс».Представитель организации Александр Виноградов рассказал об особенностях проекта, который разместится на 2,5 га территории. На предполагаемой стройплощадке уже положены инженерные сети и коммуникации, которые будут перенесены застройщиком. По расчётам, в 800 квартирах нового ЖК жить будут 1390 человек. В микрорайоне появится 580 машино-мест, из них на улице - чуть больше ста. В одном из домов предполагается разместить детский образовательный центр на 75 мест и офис врача общей практике, в другом - подземную парковку. По территории будут разбросаны детские площадки. Проектант пообещал, что ни одна из высоток не пострадает от отсутствия естественного освещения, а при строительстве домов будут использованы современные технологии, которые защитят жильцов новостроек от уличных шума и пыли.Горожане все как один оказались против градостроительных планов мэрии. Например, жителям 19-го микрорайона не понравилось отсутствие мест для парковки автомобилей. Оказалось, что машины предполагается ставить на уже имеющихся платных парковках. В проекте нет детского сада. Куда водить детей, если детсады в микрорайоне уже переполнены. Нет мест для новых учеников и в двух существующих школах. Переполнена и детская поликлиника в микрорайоне, к которой прикреплена детвора и соседних жилых массивов.Также является проблемой существующая подстанция первого класса опасности, у которой должна быть санитарно-защитная зона. А её де-юре нет. Существующая система инженерных коммуникаций, построенная в 80-х годах прошлого века, не вынесет увеличения нагрузки при строительстве нового жилого комплекса.Марину Суровецкую, высказавшую все эти претензии, участники общественных слушаний проводили с трибуны аплодисментами.- Микрорайон старый. Он был рассчитан на два садика и одну школу. Он не может вместить четыре больших жилых дома. Недостаточно в районе и спортивных сооружений, - заявил член местного СОСа Владилен Смалев.Люди расшумелись, обвиняя мэрию и разработчиков проекта в некомпетентности. Мол, построите новое гетто, который в итоге станет гадюшником. Ситуацией воспользовался и член КПРФ Александр Атаманенко, баллотирующийся в депутаты областного Совета депутатов по 10-му избирательном округу.- Мы готовы поддержать протест! Мы выйдем и устроим вам весёлую жизнь! Вы получите забастовку! - заявил представителям департамента градостроительства и архитектуры мэрии метящий в депутаты коммунист.Выяснилось также, что 457 жителей микрорайона подписали письмо в минувший понедельник на имя врио губернатора Игоря Артамонова с просьбой остановить предполагаемой строительство.Итак, люди выпустили пар. А решать будущее микрорайона будет власть, ведь публичные слушания с недавних пор носят всего лишь рекомендательное характер.