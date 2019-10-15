Платных парковок в центре Липецка не будет

Проект, с которым мэрия носилась как курица с яйцом, накрылся медным тазом.

В личном пользовании жителей Липецка - 211 тысяч автомобилей. В среднем один на 2,4 человека. Ежегодный прирост личного автотранспорта составляет 6,6%. Где горожанам парковать свои машины?Этот вопрос сегодня обсуждался на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета.Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин сообщил депутатам, что в настоящее время многоэтажные парковки работают на улицах Меркулова (на 300 машиномест), Космонавтов (350 мест), Шерстобитова (400 мест) и 50 лет НЛМК (400 мест). В данный момент строятся еще несколько парковок - многоэтажной на улице Кривенкова на 300 машиномест, наземной на 20 мест в 29 микрорайоне и подземной на 80 мест за Быхановым садом на улице Тальмана. Помимо этого функционируют две муниципальные платные парковки, принадлежащие МУП «Липецкпассажиртранс» (на улицах Московской и Космонавтов). Также на магистральных дорогах вблизи объектов соцкультбыта организованы места парковок на 3304 места.Мэрией разработаны 26 проектов строительства парковок в разных местах города. В микрорайоне «Елецкий», например, запланированы две многоэтажные автостоянки, на улице Кривенкова - сразу трех, автостоянка на проспекте Победы в районе памятника Танкистам.Лариса Кулаченкова, начальник управления генплана департамента градостроительства и архитектуры мэрии, сообщила, что застройщикам пора подумать о внедрении в Липецке московского опыта. Мол, необходимо создавать при новостройках вертикальные автопарковки с лифтами на 12-32 автомобиля, под которые необходимы небольшие земельные участки площадью в 10 кв.м. Можно организовать дополнительные парковочные места в 83 гаражных кооперативах.- Финансировать строительство автопарковок из городского бюджета не представляется возможным в связи с тем, что это - не приоритет, - отметила чиновница.Спикер горсовета Игорь Тиньков спросил у представителей мэрии о том, предусматривает ли концепция развития Липецка возможность эвакуации автотранспорта из микрорайонов?- Я часто бываю в новых микрорайонах. С ужасом думаю, что будет, если случится ЧП в том же «Елецком». Там ведь легковая еле протискивается между припаркованными машинами. Спецтехника там проехать не сможет. Нам надо запретить стоянки возле дворовых территорий. Это - первый вопрос. Второй: мы долго говорили о концессии по платным парковкам в центре города. Но концессия приказала долго жить. Почему? - спросил председатель горсовета.Николай Воронин сообщил, что мэрия желает взять на вооружение опыт Белгорода:- Там ситуация такая. В новых районах специально зауживают дворы проектами застройки. Поэтому у жителей нет возможности оставлять в них свои автомобили. Мы эту концепцию взяли на вооружение. Там во дворе максимум одна полоса. Поэтому во дворах новых микрорайонов нет парковок. Машины жильцы паркую на внешних сторонах улиц. С указанием номера машины (непонятно, зачем было ездить в Белгород, если именно так спроектирован микрорайон «Елецкий»? - Прим.).- А что нам делать в сложившейся ситуации? В «Елецком» будет социальное раздражение, когда там все заселятся! Люди вам претензии поставят, за что мы деньги заплатили? Давайте запишем в своем решении обращение к администрации города за решением этой проблемы. Как разгрузить придомовые территории, - сказал Игорь Тиньков.Отвечая на второй вопрос спикера, Николай Воронин сообщил о том, что у мэрии есть аж две концепции развития платного парковочного пространства в центре города. Но их реализации мешает недоразвитое административное законодательство, не предусматривающее ответственности для граждан, которые не пожелают платить за оставленную на вошедшей в платную парковочную зону проезжих частей улиц автомобили.- Если гражданин сам не заплатит, то к нему нельзя применить никаких санкций. Только в Москве такой проект работает, больше нигде. Как на такие условия зайдет концессионер? Поэтому будем пока развивать замкнутые парковки со въездом-выездом через шлагбаум.- А как быть с центром города? С Театральной площадью, территорией вокруг Комсомольского пруда? Там же негде машины ставить даже тем, кто работает в этих местах! - возмутился Игорь Тиньков.Оказалось, что криворукие проектировщики, разработав новые планировки общественных пространств, оставили в названных спикером местах всего 54 парковочных места.- Хотели сделать красиво в проекте, но убрали более ста парковочных мест с этого пространства, - вздохнул Николай Воронин.- Мы доиграемся. Через год-два будем друг на друге стоять, - мрачно пошутил Игорь Тиньков.- А как быть с окраинами? Там тоже много автомобилей? - внесла свою лепту в дискуссию депутат Валентина Пересыпкина.- В вашем районе так остро не стоит вопрос. Улица Ильича не сопоставима с улицей Белана ни по населению, ни по количеству квартир в домах. Тяжело запускать строительство парковок даже районах плотной застройки, чего уж говорить о старых районах, - вяло отмахнулся от депутата от ЛТЗ Николай Воронин.Первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров поинтересовался у чиновников, почему бы мэрии, учитывая непрерывный рост количества личного автотранспорта, не взять на вооружение проект Москвы и не доработать его под наши реалии?- Все парковки, что вы перечислили, это капля в море. На Западе тоже есть проблема с парковками, но она решается. Только мы ничего не можем. И вы даже задачу себе такую не ставите! - обратился старейший депутат горсовета к Николаю Воронину.Внятного ответа на свой вопрос он не услышал.Организация платного парковочного пространства в центре города в границах улиц Первомайской, Советской, Фрунзе, Ленина, Плеханова и Театральной площади была приоритетным проектом мэрии эпохи Сергея Иванова. О такой концессии впервые заговорили еще зимой 2015 года. Предполагалось, что концессионер создаст 1652 парковочных места (на асфальте появится соответствующая разметка), оборудованных десятком паркоматов. В местах платных стоянок должны были появиться 300 информационных щитов и 500 соответствующих знаков дорожного движения. Контролировать порядок на стоянках будет мобильный комплекс фотовидеофиксации, а также два контролера. С каждого автомобилиста концессионер мог бы взимать за час стоянки 35 рублей. Каждое десятое место на парковках должно быть отдано инвалидам I и II групп (их сопровождающим лицам). Плата за пользование парковкой должна поступать оператору и перечисляться в бюджет города в размере, прописанном в концессионном соглашении. Не будет насчитываться плата за парковку с автомобилей «скорой помощи», служб спасения, правоохранительных органов, если транспорт имеет специальные опознавательные знаки и расцветку. Плата на таких парковках должна была взиматься только в будни с 8.00 до 20.00. Первые 20 минут стоянки были бы для автомобилиста бесплатными.Этот проект было готово реализовать ПАО «Ростелеком». Инвестор заявил, что готов инвестировать 35 млн рублей. Срок действия концессии - 10 лет. После этого платные парковки перейдут в ведение мэрии.