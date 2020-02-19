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Прокурорам пожаловались на липецкий фестиваль
Московская зоозащитница увидела в празднике «Отъезжее поле» преступление. Женщина требует наказать тех, кто ради потехи натравил псов на лис.
- На празднике русской псовой охоты «Отъезжее поле» уже много лет происходит немыслимое живодерство и издевательство над животными. На мероприятии происходит натравливание собак на лис. В чистое поле выпускается лисица, на неё спускают свору борзых собак, которые просто её разрывают. Все происходящие кадры жестокого обращения с животными снимаются на видео и выкладываются в открытый доступ. Это видео выложено в интернете, и любой ребенок может его увидеть. На праздник русской псовой охоты "Отъезжее поле" приходят дети, которые могут быть свидетелями убийства и издевательства над животными. На празднике русской псовой охоты нарушаются следующие законы РФ: там жестоко обращаются с животными и пропагандируют это, там идет натравливание одних животных. Возмутительно, что данные садистские развлечения поддерживает министерство культуры,- пишет Ольга Ваконда в своем посте в социальной сети «Вконтакте». - В современном мире не должно быть развлечений с убийством животных.
Женщина призывает своих единомышленников бить во все колокола и писать жалобы во все инстанции — от мэрии Данкова до приемной Путина. Одно из заявлений на эту тему оказалось в интернет-приемной прокуратуры Липецкой области.
- К нам в электронную приемную, действительно, поступило короткое сообщение по изложенной теме. На данном этапе принимается решение, какая именно прокуратура — областная или Данковского района — будет проводить проверку, - сообщила GOROD48 пресс-секретарь прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева.
Заметим, что в посте зоозащитницы выдвинуто сразу несколько требований:
провести проверку на предмет нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарного законодательства и жестокого обращения с животными и привлечь организаторов и участников к административной и уголовной ответственности;
заблокировать видео для показа в интернете;
вынести предписание главе муниципального образования о недопустимости подобных мероприятий, пропагандирующих жестокое обращение с животными;
провести проверку, имеют ли право участники этого мероприятия заниматься охотой, есть ли у них охотничьи билеты;
навести порядок в проведении этого мероприятия, запретить в рамках этого мероприятия проведения псовой, и других видов охот.
Иштван Мекиштвоо
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