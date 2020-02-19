Общество

сегодня, 14:30

Прокурорам пожаловались на липецкий фестиваль

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#фестиваль #зоозащитники
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Московская зоозащитница увидела в празднике «Отъезжее поле» преступление. Женщина требует наказать тех, кто ради потехи натравил псов на лис.

Столичная зоозащитница Ольга Ваконда намерена добиться наказания для тех, кто организовал в Данковском районе фестиваль «Отъезжее поле». Праздник русской псовой охоты «Отъезжее поле» входит в пятерку лучших событийных фестивалей в Центральном федеральном округе. Центральное событие праздника в данковской Масловке - реконструкция русской псовой охоты. Именно эта деталь и задела зоозащитницу за живое.


 - На празднике русской псовой охоты «Отъезжее поле» уже много лет происходит немыслимое живодерство и издевательство над животными. На мероприятии происходит натравливание собак на лис. В чистое поле выпускается лисица, на неё спускают свору борзых собак, которые просто её разрывают. Все происходящие кадры жестокого обращения с животными снимаются на видео и выкладываются в открытый доступ. Это видео выложено в интернете, и любой ребенок может его увидеть. На праздник русской псовой охоты "Отъезжее поле" приходят дети, которые могут быть свидетелями убийства и издевательства над животными. На празднике русской псовой охоты нарушаются следующие законы РФ: там жестоко обращаются с животными и пропагандируют это, там идет натравливание одних животных. Возмутительно, что данные садистские развлечения поддерживает министерство культуры,- пишет Ольга Ваконда в своем посте в социальной сети «Вконтакте». - В современном мире не должно быть развлечений с убийством животных.



Женщина призывает своих единомышленников бить во все колокола и писать жалобы во все инстанции — от мэрии Данкова до приемной Путина. Одно из заявлений на эту тему оказалось в интернет-приемной прокуратуры Липецкой области.

- К нам в электронную приемную, действительно, поступило короткое сообщение по изложенной теме. На данном этапе принимается решение, какая именно прокуратура — областная или Данковского района — будет проводить проверку, - сообщила GOROD48 пресс-секретарь прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева.

Заметим, что в посте зоозащитницы выдвинуто сразу несколько требований:
провести проверку на предмет нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарного законодательства и жестокого обращения с животными и привлечь организаторов и участников к административной и уголовной ответственности;
заблокировать видео для показа в интернете;
вынести предписание главе муниципального образования о недопустимости подобных мероприятий, пропагандирующих жестокое обращение с животными;
провести проверку, имеют ли право участники этого мероприятия заниматься охотой, есть ли у них охотничьи билеты;
навести порядок в проведении этого мероприятия, запретить в рамках этого мероприятия проведения псовой, и других видов охот.
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#фестиваль #зоозащитники
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Комментарии (20)

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Иштван Мекиштвоо

2 минуты назад
Чейт она моя,
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Animal planet

8 минут назад
Еще и детей туда тащат,поколение будущих живодеров растят. Хорошо, что я бесплоден.
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Эколог

12 минут назад
Убил бобра-спас дерево, лису-зайчика.
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Абу

14 минут назад
Ежегодно со снегоходов во многих регионах проводят отстрел лис для регулирования их численности. А вы и дальше задний привод рекламируйте
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Бийский дед

15 минут назад
Данковские упыри так забавляются. А потом дети друг друга пиночат да в ВК все выкладывают. Данков аномальная какая то зона. Может там китайцы эксперимент проводят какой тайный?! А завод типа дрожжевой формально?! А сегодня вот собор в данкове горел. Что не новость так про данков.
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Абу

17 минут назад
Хорошее мероприятие, хорошая охота, и дети на свежем воздухе, а не по торговым центрам
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Animal planet

36 минут назад
Еще и детей туда тащат,поколение будущих живодеров растят.
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Петя

36 минут назад
Чем такая охота отличается от живодерства?
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Петя

39 минут назад
Фокс, да. Не потому ли среди выпускников школ желающих стать предпринимателями ноль целых х... сотых.
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Иштван Мекиштвоо

40 минут назад
Все рабы возамнили из себя графьев и помещиков, наивные почитайте сколько процентов голытьбы было до революции. Противно товарищи
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