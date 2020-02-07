Донимавшие липчанку коллекторы заплатят штраф

Женщину ранее признали банкротом и освободили от долговых обязательств, но это не помешало коллекторам атаковать ее звонками. Липчанка устала терпеть хамство и пожаловалась судебным приставам.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф на московское коллекторское агентство «Долговой центр». Компания по взысканию долгов должна будет выплатить 50 000 рублей в пользу регионального казначейства. Причиной для наложения взыскания стало обращение регионального управления федеральной службы судебных приставов, которые вступились за интересы жительницы Липецка.



Жительница Липецка была признана арбитражным судом банкротом еще в 2019 году, когда женщине было 28 лет. Суд списал ее долги перед тремя банками, которые не получили от липчанки 1 104 938 рублей. Женщина потеряла возможность самостоятельно погашать кредитные обязательства в связи с потерей работы и отсутствием рабочих мест, соответствующих уровню ее образования в регионе проживания. Несмотря на то, что суд списал долги липчанки, коллекторы начали названивать женщине. Они донимали ее звонками полтора месяца и стояли на том, что она все же обязана отдать кредиты. А если не отдаст, то ее счета арестуют и заблокируют возможность ее выезда зарубеж.



Женщина устала терпеть хамство и обратилась с жалобой в УФССП по Липецкой области. Приставы провели внеплановую проверку «Долгового центра» и нашли подтверждение жалобы — нарушение требований федерального законодательства при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.