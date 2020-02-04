Общество

24 минуты назад

Прокуратура потребовала начать в Ельце отлов бродячих собак

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#бродячие собаки #безнадзорные животные
Прокуратура потребовала начать в Ельце отлов бродячих собак

Прокуратура Ельца провела проверку исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при исполнении мероприятий по обращению с безнадзорными животными.

Как выяснилось, с 16 ноября в городе не отлавливают безнадзорных животных. Ельчане  жалуются на стаи бродячих собак, скопления которых замечены в районе поселка ТЭЦ и микрорайона Александровский.

Между тем, комитет по коммунальному хозяйству администрации Ельца не спешит заключать контракты на услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных:

«Аукционы на оказание таких услуг не проводились. Кроме того, с первого января в соответствии с федеральным законодательством отловленных животных должны содержать в специальных приютах. На территории Ельца таких приютов до сих пор нет», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области. 

Прокурор Ельца внес представление руководителю комитета по коммунальному хозяйству города об устранении нарушений федерального законодательства. 
52
#бродячие собаки #безнадзорные животные

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