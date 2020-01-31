Новости в instagram
сегодня, 20:20
Липецкая вечЁрка: откровенный разговор, резиновый конфликт и «капитан»-убийца
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 31 января.
Больше всего комментариев читатели сегодня оставили под новостью «Игорь Артамонов откровенно поговорил с врачами». Губернатор Липецкой области приехал на центральную станцию скорой помощи, чтобы посмотреть как регион готов к борьбе с коронавирусом, но во время визита выяснилось, что китайская зараза — мелочь по сравнению с системными проблемами медицины. Общаясь напрямую с врачами, Игорь Артамонов прекрасно понимал, что за его спиной стоит их непосредственные начальники. Так что, как губернатор ни «выкруживал» собеседников на честные ответы, их слова его мало убедили.
Тем временем китайский бизнес кочует по окраинам Липецка. Только начал утихать скандал с заводом по производству китайской обуви в Сселках, как точно такой же разгорелся в деревне Кулешовка Липецкого района. Сегодня кулешовцы говорили об этом предприятии и предполагаемом расширении мусорки с представителями власти и правоохранительных органов. На встречу пришли более 50 человек.
«Капитана» катера, изрубившего винтами пенсионерку, арестовали в зале суда. Сегодня Правобережный суд Липецка закончил рассмотрение уголовного дела в отношении 29-летнего Сергея Солодова, которого обвиняли в нарушении правил управления моторной лодкой,что повлекло смерть человека (ч.2 ст. 268 УК РФ). Сергея Солодова приговорили к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.
И о хорошем. Есть большая вероятность, что скоро Липецк и турецкую Анталью свяжет прямой авиарейс. В социальных сетях появилась серия постов от липецких туристических агентств с информацией о предстоящем введении в расписание липецкого аэропорта рейсов на турецкие курорты. Мы полетим в Турцию без пересадок? На этот вопрос в аэропорту «Липецк» пока точно ответить не могут. Хотя ясности и нет, группы туристических агентств в соцсетях пестрят предложениями. Пока выгодными.
Тем временем китайский бизнес кочует по окраинам Липецка. Только начал утихать скандал с заводом по производству китайской обуви в Сселках, как точно такой же разгорелся в деревне Кулешовка Липецкого района. Сегодня кулешовцы говорили об этом предприятии и предполагаемом расширении мусорки с представителями власти и правоохранительных органов. На встречу пришли более 50 человек.
«Капитана» катера, изрубившего винтами пенсионерку, арестовали в зале суда. Сегодня Правобережный суд Липецка закончил рассмотрение уголовного дела в отношении 29-летнего Сергея Солодова, которого обвиняли в нарушении правил управления моторной лодкой,что повлекло смерть человека (ч.2 ст. 268 УК РФ). Сергея Солодова приговорили к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.
И о хорошем. Есть большая вероятность, что скоро Липецк и турецкую Анталью свяжет прямой авиарейс. В социальных сетях появилась серия постов от липецких туристических агентств с информацией о предстоящем введении в расписание липецкого аэропорта рейсов на турецкие курорты. Мы полетим в Турцию без пересадок? На этот вопрос в аэропорту «Липецк» пока точно ответить не могут. Хотя ясности и нет, группы туристических агентств в соцсетях пестрят предложениями. Пока выгодными.
Марина Русанова