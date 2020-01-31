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«Капитана» катера, изрубившего винтами пенсионерку, арестовали в зале суда
Сегодня Правобережный суд Липецка закончил рассмотрение уголовного дела в отношении 29-летнего Сергея Солодова, которого обвиняли в нарушении правил управления моторной лодкой,что повлекло смерть человека (ч.2 ст. 264 УК РФ).
Причин, которые привели к трагедии, по мнению следствия, несколько. Во-первых, был нарушен скоростной режим, во-вторых, «капитан» катера находился во время управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения. А ведь он был обязан внимательно следить за акваторией и предвидеть опасные последствия. Входя в поворот на скорости 40-50 километров в час, Солодов не смог вовремя заметить плавающую в не отведенном для этого месте женщину и вовремя уйти от наезда на нее.
На стадии предварительного следствия дело меняло квалификацию и переходило из одного ведомства в другое. В итоге расследование закончили полицейские.
В первом судебном заседании, которое состоялось в сентябре прошлого года, подсудимый сказал, что не думает, что виновен в смерти потерпевшей: «Может, это и я наехал. Не знаю. Будем выяснять...». По его словам, в тот день вниз-вверх по реке гоняло много катеров. Солодов не отрицал, что наехал на находящееся в реке препятствие. Он заявил, что под его моторку могла попасть уже мёртвая женщина, поскольку она не кричала, не звала на помощь, не подавала признаков жизни. Впрочем, отдыхавшие в это время на пляже люди сообщили суду, что услышали звук столкновения быстро двигавшегося по реке катера с одной из двух купальщиц, а затем - истошный вопль односельчанки. Из их показаний следовало, что катер вернулся на место наезда на женщину. Его пассажиры прыгнули в воду, по которой расплывалось красное пятно, сначала вытащили в катер купальщицу, потом достали человеческую ногу...
В предпоследний день судебного заседания адвокат подсудимого попросил суд оправдать его клиента в связи с непричасностью к трагедии, а представитель гособвинения потребовал приговорить Сергея Солодова к трём годам колонии общего режима (он добровольно оплатил родственникам покойной затраты на похороны в размере 70 тысяч рублей).
Сегодня, в последний день процесса, стало ясно, что суд встал на сторону обвинения, ведь сразу же за судьёй Татьяной Селищевой в зал зашёл судебный пристав-исполнитель. Сергея Солодова приговорили к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.