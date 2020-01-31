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Липчане смогут долететь до турецких курортов прямым рейсом?

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#туризм #Турция #аэропорт
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Липчане смогут долететь до турецких курортов прямым рейсом?

Туристические агентства предлагают забронировать путевки в Турцию с прямым перелетом из Липецка.

В социальных сетях появилась серия постов от липецких туристических агентств с информацией о предстоящем введении в расписание липецкого аэропорта рейсов на турецкие курорты. Мы полетим в Турцию без пересадок? На этот вопрос в аэропорту «Липецк» пока точно ответить не могут.

- Сейчас идет оформление документов. Мы готовим официальный ответ на этот вопрос. Ясность в нем появится на следующей неделе, - сообщили GOROD48 в аэропорту «Липецк», где уточнили, что инициатива запуска прямых перелетов на турецкие курорты принадлежит администрации аэропорта. 

Хотя ясности и нет, группы туристических агентств в соцсетях пестрят предложениями. В них сообщается, что вылеты в Турцию из аэропорта «Липецк» начнутся 30 апреля. Перевозчиком выступит авиакомпания «NordWind», полеты будут выполняться на самолетах «Airbus A321». Агентства предлагают туры на 10-11 ночей на двоих по цене, в зависимости от отеля от 56 000 до 76 000 рублей.  


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Напомним, что прямое авиасообщение между Липецком и Турцией действовало в 2018 году. Полеты в турецкий город Самсун осуществляла компания «РусЛайн». Рейсы из Липецка в Турцию отменили через три месяца из-за убыточности.
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#туризм #Турция #аэропорт
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Комментарии (8)

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Аэропорт

31 минуту назад
Прямого сообщения между Липецком и Турцией ни когда НЕ БЫЛО. Был рейс в Краснодар. В этом году так-же не ожидается.
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Жека

37 минут назад
А у нас же полоса бракованая, как аэрбас на неё сядет.
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///

39 минут назад
А китайский вирус, неизвестно что дальше будет
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Лохотрон

41 минуту назад
Реклама, по факту в офисе цены будут совершенно другие, так как именно на вас данные путевки закончатся)))
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путешественник

43 минуты назад
Ништяк ваще
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Не надо

45 минут назад
Вот уж спасибо. Сомневаюсь, что наши кукурузники долетят. И цена за этот аттракцион страха, явно будет, как до луны на шатле слетать.
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жительница

45 минут назад
Хорошая новость
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турист

52 минуты назад
Былобы прекрасно
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