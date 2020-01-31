Общество
сегодня, 14:22
Липчане смогут долететь до турецких курортов прямым рейсом?
Туристические агентства предлагают забронировать путевки в Турцию с прямым перелетом из Липецка.
В социальных сетях появилась серия постов от липецких туристических агентств с информацией о предстоящем введении в расписание липецкого аэропорта рейсов на турецкие курорты. Мы полетим в Турцию без пересадок? На этот вопрос в аэропорту «Липецк» пока точно ответить не могут.
- Сейчас идет оформление документов. Мы готовим официальный ответ на этот вопрос. Ясность в нем появится на следующей неделе, - сообщили GOROD48 в аэропорту «Липецк», где уточнили, что инициатива запуска прямых перелетов на турецкие курорты принадлежит администрации аэропорта.
Хотя ясности и нет, группы туристических агентств в соцсетях пестрят предложениями. В них сообщается, что вылеты в Турцию из аэропорта «Липецк» начнутся 30 апреля. Перевозчиком выступит авиакомпания «NordWind», полеты будут выполняться на самолетах «Airbus A321». Агентства предлагают туры на 10-11 ночей на двоих по цене, в зависимости от отеля от 56 000 до 76 000 рублей.
Напомним, что прямое авиасообщение между Липецком и Турцией действовало в 2018 году. Полеты в турецкий город Самсун осуществляла компания «РусЛайн». Рейсы из Липецка в Турцию отменили через три месяца из-за убыточности.
- Сейчас идет оформление документов. Мы готовим официальный ответ на этот вопрос. Ясность в нем появится на следующей неделе, - сообщили GOROD48 в аэропорту «Липецк», где уточнили, что инициатива запуска прямых перелетов на турецкие курорты принадлежит администрации аэропорта.
Хотя ясности и нет, группы туристических агентств в соцсетях пестрят предложениями. В них сообщается, что вылеты в Турцию из аэропорта «Липецк» начнутся 30 апреля. Перевозчиком выступит авиакомпания «NordWind», полеты будут выполняться на самолетах «Airbus A321». Агентства предлагают туры на 10-11 ночей на двоих по цене, в зависимости от отеля от 56 000 до 76 000 рублей.
Напомним, что прямое авиасообщение между Липецком и Турцией действовало в 2018 году. Полеты в турецкий город Самсун осуществляла компания «РусЛайн». Рейсы из Липецка в Турцию отменили через три месяца из-за убыточности.
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