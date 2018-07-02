Полеты из Липецка в Турцию прекращены

Программа продержала всего пару месяцев.

Воздушное сообщение между аэропортами Липецка и турецкого Самсуна прекращено с 30 июня. Об этом GOROD48 стало известно от представителей авиакомпании «РусЛайн», которая и открыла маршрут в этом году. Перевозки между Липецком и севером Турции закрыл коммерческий департамент. Отсюда можно сделать вывод, что рейсы не имели экономической эффективности.



Авиасообщение между городами было открыто 3 апреля. Предполагалось, что полеты на среднемагистральном самолёте CRJ-100/200 будут продолжаться до 27 октября 2018. Сообщение между конечными точками маршрута велось через Краснодар, где пассажиров ждала пересадка на другой борт.