Общество

сегодня, 16:06

Спасателям сообщили о детях на льду реки Воронеж

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#спасатели
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Спасателям сообщили о детях на льду реки Воронеж
22 января в единую службу спасения «112» поступило сообщение от жителей Левобережья о детях, которые бегали по льду реки Воронеж у Петровского моста.  Спасатели убедительно просят родителей ещё раз объяснить своим детям, что подобные развлечения на тонком льду могут закончиться трагедией.

Кроме того, вчера в службу спасения поступило сразу несколько сообщений о побирушках на инвалидных колясках, разъезжающих по проезжей части перекрёстка улиц Водопьянова – Меркулова. Информация передана для оперативного реагирования в органы правопорядка.

- Подобные случаи время от времени фиксируются на оживлённых магистралях Липецка. Излюбленные места работы попрошаек на колёсах – перекресток на Водопьянова, перекрёстки Первомайская – Фрунзе, Космонавтов – Циолковского, улица Московская и другие, - сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Липецка.

Спасатели призывают водителей быть бдительными и не потакать попрошайкам, а об их появлении сообщать в полицию или по единому номеру «112».  


3 1425
#спасатели
4

Комментарии (3)

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житель

сегодня, 17:44
Поймать и отпороть !
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123

сегодня, 16:54
и сегодня они также просят милостыню
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Павел

сегодня, 16:33
Хорошая идея про 112 по поводу побирушек. Но на моей памяти только раз видел, как ГИБДД такого колясочника заставили уехать.
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