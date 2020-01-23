Спасателям сообщили о детях на льду реки Воронеж

22 января в единую службу спасения «112» поступило сообщение от жителей Левобережья о детях, которые бегали по льду реки Воронеж у Петровского моста. Спасатели убедительно просят родителей ещё раз объяснить своим детям, что подобные развлечения на тонком льду могут закончиться трагедией.



Кроме того, вчера в службу спасения поступило сразу несколько сообщений о побирушках на инвалидных колясках, разъезжающих по проезжей части перекрёстка улиц Водопьянова – Меркулова. Информация передана для оперативного реагирования в органы правопорядка.



- Подобные случаи время от времени фиксируются на оживлённых магистралях Липецка. Излюбленные места работы попрошаек на колёсах – перекресток на Водопьянова, перекрёстки Первомайская – Фрунзе, Космонавтов – Циолковского, улица Московская и другие, - сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Липецка.



Спасатели призывают водителей быть бдительными и не потакать попрошайкам, а об их появлении сообщать в полицию или по единому номеру «112».





