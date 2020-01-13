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сегодня, 20:20
Липецкая вечЁрка: новая начальница, рост цен и неспортивное поведение
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 13 января.
Активнее всего липчане сегодня обсуждали нового председателя городского департамента по физической культуре. Кресло начальника заняла 35-летняя выпускница института ФСИН, бывшая заместитель главы Лев-Толстовского района Александра Кузнецова. В прошлом году Александра Кузнецова участвовала в губернаторском кадровом конкурсе «Лидеры региона. Будь в команде!». Она закончила три вуза (один из них - Владимирский юридический институт ФСИН России). По первому образованию - юрист.
Не меньше откликов поступило к новостям, касающимся роста цен. Сотовые операторы повышают тарифы на связь. По прогнозу экспертов, в 2020 году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18%. Вместе с этим, социальный ржаной хлеб в Липецкой области не подорожает. С производителями будут вести переговоры и о том, чтобы рост стоимости других сортов ржаных и ржано-пшеничных изделий оказался минимальным — пока пекари не уточняли, когда это произойдет.
Сегодня стали известны подробности потасовки возле ресторана на площади Победы. Оказалось, что избитые охраной мужчины шли из бани смотреть хоккей. Но на пороге ресторана сами приняли участие в неспортивном дерби. Подробнее в материале «Хотели выпить по бокалу и посмотреть финал с канадцами».
Тем временем сотрудники следственного комитета завершили расследование уголовного дела 35-летнего жителя Липецка, обвиняемого в покушение на убийство. Этим летом возле бара на проспекте Победы липчанин - тренер по шахматам изрезал ножом друга детства-спортсмена дзюдоиста.
Не меньше откликов поступило к новостям, касающимся роста цен. Сотовые операторы повышают тарифы на связь. По прогнозу экспертов, в 2020 году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18%. Вместе с этим, социальный ржаной хлеб в Липецкой области не подорожает. С производителями будут вести переговоры и о том, чтобы рост стоимости других сортов ржаных и ржано-пшеничных изделий оказался минимальным — пока пекари не уточняли, когда это произойдет.
Сегодня стали известны подробности потасовки возле ресторана на площади Победы. Оказалось, что избитые охраной мужчины шли из бани смотреть хоккей. Но на пороге ресторана сами приняли участие в неспортивном дерби. Подробнее в материале «Хотели выпить по бокалу и посмотреть финал с канадцами».
Тем временем сотрудники следственного комитета завершили расследование уголовного дела 35-летнего жителя Липецка, обвиняемого в покушение на убийство. Этим летом возле бара на проспекте Победы липчанин - тренер по шахматам изрезал ножом друга детства-спортсмена дзюдоиста.
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