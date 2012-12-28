Статистика: в Липецкой области подорожали овощи, подешевели куры и говядина

Куры продолжили дешеветь в Липецкой области на прошлой неделе. Плодоовощная продукция, напротив, дорожала — за исключением огурцов, которые потеряли в цене сразу 10,45%. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 11 по 17 марта) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

На прошлой неделе в Липецкой области продолжала дорожать плодоовощная продукция. Заметнее всего выросли цены на морковь (+6,16%), капусту (+4,68%), свеклу (+3,96%), картофель (+2,63%), помидоры (+1,96%), лук (+1,15%), подорожали яблоки. Из молочной продукции сметана стала дороже на 1,74%, творог — на 1,1%, сыр — на 1,37%. Баранина прибавила в цене 2,28%, а мороженая рыба — 1,5%. Стоимость чая увеличилась на 1,98%.Лидером среди подешевевших за неделю продуктов стали огурцы (-10,45%). Заметно снизились цены на кур охлажденных и замороженных (-1,95%0 и говядину (-1,19%), сухие молочные смеси для детского питания (-2,65%), сахар (-1,19%), соль (-1,12%). Стали дешевле свинина, сливочное масло, яйца, мука, рис. Не изменились цены на пастеризованное молоко, ржаной, ржано-пшеничный и пшеничный хлеб, гречку, макаронные изделия.Из непродовольственных товаров подорожали сухие корма для животных (+1,77%), стали дороже мужские носки, кроссовки для взрослых, хозяйственное и туалетное мыло, туалетная бумага. Из лекарственных препаратов стал дороже корвалол (+2,16%), анальгин (+1,98%). В перечень подешевевших товаров попали шампунь, зубные щетки. Недельная инфляция не затронула такие товары как джинсы для школьников, школьные спортивные костюмы, детские и мужские футболки, детские кроссовки, стиральный порошок, сигареты, спички.