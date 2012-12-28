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сегодня, 14:29
5

Статистика: в Липецкой области подорожали овощи, подешевели куры и говядина

Куры продолжили дешеветь в Липецкой области на прошлой неделе. Плодоовощная продукция, напротив, дорожала — за исключением огурцов, которые потеряли в цене сразу 10,45%. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 11 по 17 марта) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

На прошлой неделе в Липецкой области продолжала дорожать плодоовощная продукция. Заметнее всего выросли цены на морковь (+6,16%), капусту (+4,68%), свеклу (+3,96%), картофель (+2,63%), помидоры (+1,96%), лук (+1,15%), подорожали яблоки. Из молочной продукции сметана стала дороже на 1,74%, творог — на 1,1%, сыр — на 1,37%. Баранина прибавила в цене 2,28%, а мороженая рыба — 1,5%. Стоимость чая увеличилась на 1,98%. 

Лидером среди подешевевших за неделю продуктов стали огурцы (-10,45%). Заметно снизились цены на кур охлажденных и замороженных (-1,95%0 и говядину (-1,19%), сухие молочные смеси для детского питания (-2,65%), сахар (-1,19%), соль (-1,12%). Стали дешевле свинина, сливочное масло, яйца, мука, рис. Не изменились цены на пастеризованное молоко, ржаной, ржано-пшеничный и пшеничный хлеб, гречку, макаронные изделия. 

Из непродовольственных товаров подорожали сухие корма для животных (+1,77%), стали дороже мужские носки, кроссовки для взрослых, хозяйственное и туалетное мыло, туалетная бумага. Из лекарственных препаратов стал дороже корвалол (+2,16%), анальгин (+1,98%). В перечень подешевевших товаров попали шампунь, зубные щетки. Недельная инфляция не затронула такие товары как джинсы для школьников, школьные спортивные костюмы, детские и мужские футболки, детские кроссовки, стиральный порошок, сигареты, спички. 

цены. инфляция
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
гость
31 минуту назад
наступила весна и великий пост ешьте больше овощей а мы с вас будем делать повышение цен на эти продукты когда мясо пойдёт после пасхи и тогда мясо подорожает. приятного аппетита....
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Р
48 минут назад
В ес и сша процентная ставка 2 - 3 процента у нас 21. Не может быть инфляция 4 процента при такой ставке Цб
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А шо
59 минут назад
У нас случилось,в чем причина?
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Ничего не случилось
20 минут назад
Всё идёт по плану. Основное количество населения - просто просто безликая, никому не нужная масса. Биомасса. Даже в отличие от бездомных животных, о которых сейчас так много ведётся дискуссий на разных уровнях....
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ГОСТЬ53
сегодня, 14:46
"Это шедевр"
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