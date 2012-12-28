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Экономика
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сегодня, 14:29
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Статистика: в Липецкой области подорожали овощи, подешевели куры и говядина
Куры продолжили дешеветь в Липецкой области на прошлой неделе. Плодоовощная продукция, напротив, дорожала — за исключением огурцов, которые потеряли в цене сразу 10,45%. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 11 по 17 марта) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.
Лидером среди подешевевших за неделю продуктов стали огурцы (-10,45%). Заметно снизились цены на кур охлажденных и замороженных (-1,95%0 и говядину (-1,19%), сухие молочные смеси для детского питания (-2,65%), сахар (-1,19%), соль (-1,12%). Стали дешевле свинина, сливочное масло, яйца, мука, рис. Не изменились цены на пастеризованное молоко, ржаной, ржано-пшеничный и пшеничный хлеб, гречку, макаронные изделия.
Из непродовольственных товаров подорожали сухие корма для животных (+1,77%), стали дороже мужские носки, кроссовки для взрослых, хозяйственное и туалетное мыло, туалетная бумага. Из лекарственных препаратов стал дороже корвалол (+2,16%), анальгин (+1,98%). В перечень подешевевших товаров попали шампунь, зубные щетки. Недельная инфляция не затронула такие товары как джинсы для школьников, школьные спортивные костюмы, детские и мужские футболки, детские кроссовки, стиральный порошок, сигареты, спички.
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