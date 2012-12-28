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В России
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47 минут назад
От укусов клещей с начала сезона пострадали 27 жителей Тамбовской области
В большинстве случаев клещи присасывались к людям на территориях частных домовладений, единичные случаи укусов отмечены на природе.
15 клещей, снятых с людей, уже исследованы на заражение возбудителями инфекционных болезней. В одном случае получен положительный результат на клещевой боррелиоз.
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