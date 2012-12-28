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сегодня, 16:02
3

В Липецке начали сдавать ЕГЭ

Пока — досрочно.

Сегодня начался досрочный период ЕГЭ. Он будет проходить до 21 апреля.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области, на участие в досрочном периоде ЕГЭ зарегистрировано 2 307 человек по всей стране, но в Липецкой области экзамены будут сдавать всего 7 человек. Это ребята, которые не смогут прийти на экзамен в основной период. Например, из-за участия в спортивных соревнованиях, а также те, кто будет находиться на лечении. В досрочном периоде примут участие и выпускники колледжей.

Для организации ЕГЭ задействован один пункт проведения экзаменов в Липецке.

Досрочный период ЕГЭ сегодня начался с экзаменов по географии и литературе. В Липецке сегодня ЕГЭ по географии сдавал всего один человек. Литературу не сдавали.

25 марта пройдет ЕГЭ по русскому языку, 28 марта – ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, 1 апреля – по биологии, физике и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 4 апреля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 8 апреля – ЕГЭ по информатике и обществознанию, 11 апреля – по истории и химии.

С 14 по 21 апреля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов. Самые популярные предметы у участников досрочного периода по всей стране: русский язык, базовая и профильная математика, обществознание и биология.

Сегодня же подходит к концу обучение работников пунктов проведения экзаменов, которые будут задействованы при проведении досрочного периода государственной итоговой аттестации. В Липецкой области около 50 таких работников. Программа подготовки охватила все ключевые категории специалистов: организаторов в аудиториях и вне их, руководителей ППЭ, технических специалистов и членов государственной экзаменационной комиссии.

С 25 марта начнётся обучение специалистов, которые будут работать в основной период ГИА-2025. В регионе около 2000 человек пройдут обучающий курс.
ЕГЭ
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Комментарии (3)

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Ч
сегодня, 16:13
Ещё учебный год не завершился , а уже сдают ?
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уже
17 минут назад
Зато креативно. Сдадут экзамены и поедут по пальмам лазить, бананы срывать.
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Александр Н.
сегодня, 16:07
Всем удачной сдачи экзаменов.
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