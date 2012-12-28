Сегодня в Липецке: путешествия души после смерти, почему начальники боятся увольнять бездарей
17-летняя липчанка лишилась 68 тысяч рублей после звонка из секретариата учебного заведения
17-летняя липчанка лишилась 68 тысяч рублей после звонка из секретариата учебного заведения
Происшествия
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18 минут назад
Ельчанин накопил 48 штрафов за нарушения правил дорожного движения
И едва не лишился водительских прав.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, добровольно оплачивать штрафы мужчина не спешил. На приёме у судебного пристава должника предупредили, что ему могут запретить садится за руль в связи с длительным неисполнением требований исполнительных документов.
«Чтобы не лишиться права управления автомобилем, ельчанин полностью оплатил задолженность«, — добавили в пресс-службе.
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