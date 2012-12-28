И едва не лишился водительских прав.

Ельчанин накопил 48 штрафов за нарушения правил дорожного движения более чем на 38 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, добровольно оплачивать штрафы мужчина не спешил. На приёме у судебного пристава должника предупредили, что ему могут запретить садится за руль в связи с длительным неисполнением требований исполнительных документов.«Чтобы не лишиться права управления автомобилем, ельчанин полностью оплатил задолженность«, — добавили в пресс-службе.