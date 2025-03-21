В Липецке ищут подрядчика строительства ливневой канализации на Опытной

За гидротехнические сооружения на улицах Новой и Раздольной с выпуском ливневых и дренажных вод в пруд мэрия готова заплатить 84,4 млн рублей.

В вашем браузере отключен JavaScript

Управление строительства администрации Липецка объявило о поиске исполнителя работ на строительство ливневой канализации улицах Новой и Раздольной (район Опытной) с выпуском ливневых и дренажных вод в ближайший пруд между улицами Совхозной и Одесской. Начальная цена закупки — 84,4 млн рублей. Сроком завершения работ называется 31 августа.Это будет уже второй этап проекта по водопонижению в районе частной застройки на Опытной, где вот уже два десятилетия во время обложных дождей или снеготаяния уровень грунтовых вод поднимается до поверхности земли, а кое-где даже образует открытое зеркало.Первый этап работ мэрия проторговала осенью прошлого года. Липецкая компания «Экотерм» при стартовой цене контракта в 44,8 млн рублей подрядилась построить ливневую канализацию за 44,5 миллиона на улицах Просторной и Лучистой (конкуренты сбросили цену до 35,8 миллиона, но заказчик выбрал именно «Экотерм» по такому критерию как опыт выполнения такого рода работ). Срок выполнения контракта — также 30 августа.К середине марта субподрядчику «Экотерма», грязинской компании «Сокол», осталось протянуть 160 метров 500-миллиметровой трубы по улице Лучистой (300 метров уже проложены). Работы выполняются методом горизонтального бурения через шурфы на дороге. Как только компания закончит прокладку труб на Лучистой, она перейдет на Просторную. «Все идет по плану», — сказал GOROD48 бригадир «Сокола».Жителям этих улиц даже не верится, что наконец-то их проблема с периодическими подтоплениями, которая, как говорится, с бородой, будет наконец-то решена.Окончание всех работ к концу августа связано с тем, что сразу же после них дороги на Лучистой, Просторной и Совхозной должна заасфальтировать компания «Инфинити Групп», подрядчик управления главного смотрителя мэрии. Дороги на Опытной должны были отремонтировать еще в прошлом году, но сместили на этот именно по причине необходимости строительства водоотводных сетей в этой части города. Чтобы все было по уму: сначала раскопки — потом асфальт.