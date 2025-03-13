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сегодня, 16:22
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Загадили весь лес

Липчанин пожаловался на состояние посадок рядом с СНТ «Дачный-1».

В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка Александр с наболевшей проблемой — территория рядом с СНТ «Дачный-1» находится в загаженном состоянии. 

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По его словам, мусором завалены прилегающие к СНТ посадки, что хорошо видно до появления листвы. Что характерно, на эту же проблему он обращал внимание два года назад.

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Судя по фото посадок, вряд ли мусор в них привезли и сбросили с автомобиля. Скорее всего, лес загадили сами дачники. 

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За комментарием мы обратились в пресс-службу администрации Липецка. Там нам сообщили, что с прошлого года СНТ находится в стадии банкротства, в связи с чем централизованную уборку проводить некому. В то же время городские власти решение нашли, но успех его реализации зависит и от липчан.

— Мы запланировали субботник в этом месте, и как только появится возможность выделить технику для вывоза мусора, мы пригласим на уборку всех неравнодушных жителей города и дачников, — уточнили в мэрии.
экология
мусор
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Эхо
18 минут назад
Эти свиньи все берега Дона загадили....
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Гость
22 минуты назад
Помните мерка устраивала забеги по уборке мусора- сделайте заявку в серию что бы в этом районе провели ряд забегов!
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Ссёлки
22 минуты назад
У нас по направлению в село Плеханово в СНТ,,Сокол-4",грузовиками вывозят прямо на дорогу и участки.Почему никто не ловит?
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дима
23 минуты назад
весь липецк в мусоре.администрация покозной субббботник сделала и отделалась до следующего года.после наролина путевых руководителей нет и не будет,только воровать и языком молоть.
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горожанин
27 минут назад
Там не только лес нужно вычищать от мусора ,но и все лесополосу вдоль автодороги Липецк -Грязи и до самой кольцевой развязки Эконом зоны ! Мусора много , очень много мусора !
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Дим
38 минут назад
У меня как раз там дача, в Дачном-2, так это же сами "дачники" (так и хочется трёхэтажным из обозвать) мусор там сваливают. На матырском есть контейнеры, тяжело 1 км проехать ??? Или забирайте с собой, все же на машинах ! Вообще, вокруг Дачного-1 всё мусором завалено, и не только на этой улице. Посадки, лес, всё загажено, блин просто свиньи.
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Ветеран
8 минут назад
Какой километр проехать? Вы, что никогда не видели как из окон авто летят пачки из-под сока, банки и т.д. Наши люди где едят там и гадят - такое воспитание.
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пацан с Матырского
46 минут назад
Сколько я себя помню ,то там всегда был мусор , мусор даже под теплотрассой вдоль лесополосы , до самого Матырского , мусор везде и на берегу Юшинского затона тоже ! Все загадили вокруг ! Виноваты все и садоводы и отдыхающие у реки и рыбаки в том числе !
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Сосед
53 минуты назад
Весь лес загадали сами дачники, раньше была мусорка от от СНТ. Ее закрыли, трубы для полива спилил бывший председатель. Анархия в СНТ Дачный -1
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Васюган
сегодня, 16:34
Вот это порыв в сфере раздельного складирования мусора! Ура! Аж гордость берет....
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