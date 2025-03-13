Загадили весь лес

Липчанин пожаловался на состояние посадок рядом с СНТ «Дачный-1».



В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка Александр с наболевшей проблемой — территория рядом с СНТ «Дачный-1» находится в загаженном состоянии.По его словам, мусором завалены прилегающие к СНТ посадки, что хорошо видно до появления листвы. Что характерно, на эту же проблему он обращал внимание два года назад.Судя по фото посадок, вряд ли мусор в них привезли и сбросили с автомобиля. Скорее всего, лес загадили сами дачники.За комментарием мы обратились в пресс-службу администрации Липецка. Там нам сообщили, что с прошлого года СНТ находится в стадии банкротства, в связи с чем централизованную уборку проводить некому. В то же время городские власти решение нашли, но успех его реализации зависит и от липчан.— Мы запланировали субботник в этом месте, и как только появится возможность выделить технику для вывоза мусора, мы пригласим на уборку всех неравнодушных жителей города и дачников, — уточнили в мэрии.