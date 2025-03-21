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Происшествия
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сегодня, 10:23
Пожарные обнаружили труп мужчины у горящей кучи мусора
Это произошло в селе Талицкий Чамлык Добринского района.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, причина смерти мужчины и обстоятельства происшествия уточняются. Часть одежды погибшего обгорела.
Мусор вчера горел на Боевом проезде в Липецке. Кроме того, пожарные тушили 28 палов сухой травы.
Также 20 марта в селе Доброе сгорела надворная постройка площадью 150 квадратных метров. В селе Аннино Грязинского района огонь уничтожил бесхозное строение площадью 48 квадратных метров.
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