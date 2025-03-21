Пожарные обнаружили труп мужчины у горящей кучи мусора

Это произошло в селе Талицкий Чамлык Добринского района.

Ближе к вечеру 20 марта пожарные выехали по сообщению о возгорании мусора в селе Талицкий Чамлык Дорбринского района и на месте обнаружили тело 58-летнего мужчины. Мусор горел на площади в 25 квадратных метрах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, причина смерти мужчины и обстоятельства происшествия уточняются. Часть одежды погибшего обгорела.Мусор вчера горел на Боевом проезде в Липецке. Кроме того, пожарные тушили 28 палов сухой травы.Также 20 марта в селе Доброе сгорела надворная постройка площадью 150 квадратных метров. В селе Аннино Грязинского района огонь уничтожил бесхозное строение площадью 48 квадратных метров.