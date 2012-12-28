Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Там будет скоро душегубка»!
Общество
Герман Греф: «Это шедевр»
Общество
Травмированной на скейтплощадке 13-летней девочке выплатят 550 000 рублей
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: сбитый беспилотник, незрячий в логу и как поймать счастье
Общество
Сегодня в Липецке: путешествия души после смерти, почему начальники боятся увольнять бездарей
Общество
Полицейские кинологи работали у «Памятника Чернобыльцам»
Происшествия
Пожарные обнаружили труп мужчины у горящей кучи мусора
Происшествия
На Зое «Мазда» ударила по коленям пешехода и скрылась с места ДТП
Происшествия
20-летняя девушка попросила у 9-летней школьницы телефон позвонить и не вернула
Происшествия
Читать все
В Липецке уже начали продавать первоцветы
Общество
К 2029 году в Липецке станет на 7% меньше школьников
Общество
Микрорайон «Европейский»: виден свет в конце туннеля
Общество
Статистика: в Липецкой области подорожали овощи, подешевели куры и говядина
Экономика
Липчане застраховали свои жизни почти на восемь миллиардов рублей
Экономика
17-летняя липчанка лишилась 68 тысяч рублей после звонка из секретариата учебного заведения
Происшествия
Липчанка перешла по присланной неизвестным ссылке и у неё тут же украли 27 000 рублей
Происшествия
Лифты-убийцы в доме на улице Катукова привлекли внимание Александра Бастрыкина
Общество
Липчанин пролил на себя жидкость для розжига, загорелся и попал в реанимацию
Здоровье
В Липецке ищут подрядчика строительства ливневой канализации на Опытной
Общество
Читать все
Происшествия
493
сегодня, 14:38
2

17-летняя липчанка лишилась 68 тысяч рублей после звонка из секретариата учебного заведения

К обману также подключились сотрудники «Госуслуг» и «Федеральной службы мониторинга».

19 марта 17-летнюю липчанку мошенники обманули на 68 тысяч рублей. Ей позвонил «сотрудник секретариата учебного заведения» и сообщил, что нужно обновить анкетные данные: девушка назвала адрес электронной почты и продиктовала код из сообщения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, после чего девушке позвонили с другого номера и сообщили, что взломаны её Госуслуги и все данные под угрозой. Потом ей прислали в месснджере номер «сотрудника Федеральной службы мониторинга» и посоветовали для спасения сбережений перевести деньги на новый счет.

Липчанка согласилась и перевела все имевшиеся у неё 68 тысяч рублей мошенникам. После перевода вся переписка исчезла. А девушка вместе с мамой пришла в полицию с заявлением.

В марте это уже не первый случай, когда мошенники прикрываются образовательными учреждениями. 3 марта жертвой мошенников стал 22-летний студент липецкого ВУЗа. Ему представились сотрудниками деканата учебного заведения и сообщили, что с ним в ближайшее время свяжутся из ФСБ и помогут избежать несанкционированного списание денег со счета. Студент выполнил рекомендации и лишился 21 тысячи рублей.
мошенничество
0
0
1
0
5

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ттт
46 минут назад
это кончится полным прекращением любых онлайн услуг, любые действия только после личного визита в банк или гос. контору - как и было в эпоху до интернета, ничего жили как то и неплохо жили.
Ответить
Тихон
55 минут назад
Молодцы. Всем премию Дарвина
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить