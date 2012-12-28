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17-летняя липчанка лишилась 68 тысяч рублей после звонка из секретариата учебного заведения
Происшествия
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сегодня, 14:38
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17-летняя липчанка лишилась 68 тысяч рублей после звонка из секретариата учебного заведения
К обману также подключились сотрудники «Госуслуг» и «Федеральной службы мониторинга».
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, после чего девушке позвонили с другого номера и сообщили, что взломаны её Госуслуги и все данные под угрозой. Потом ей прислали в месснджере номер «сотрудника Федеральной службы мониторинга» и посоветовали для спасения сбережений перевести деньги на новый счет.
Липчанка согласилась и перевела все имевшиеся у неё 68 тысяч рублей мошенникам. После перевода вся переписка исчезла. А девушка вместе с мамой пришла в полицию с заявлением.
В марте это уже не первый случай, когда мошенники прикрываются образовательными учреждениями. 3 марта жертвой мошенников стал 22-летний студент липецкого ВУЗа. Ему представились сотрудниками деканата учебного заведения и сообщили, что с ним в ближайшее время свяжутся из ФСБ и помогут избежать несанкционированного списание денег со счета. Студент выполнил рекомендации и лишился 21 тысячи рублей.
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