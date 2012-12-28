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Происшествия
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22 минуты назад
32-летний и 35-летний ельчане избили пенсионера за отказ их подвезти
Даже когда пенсионер упал на землю, ему продолжили наносить удары палкой.
«В сентябре прошлого года в гаражном кооперативе «Парковый» по улице Воргольской в Ельце обвиняемые подошли к незнакомому им 74-летнему пенсионеру, который ремонтировал свой автомобиль. Мужчины попросили подвезти их. Услышав отказ, они стали вести себя агрессивно и избили пожилого ельчанина. Даже когда пенсионер упал на землю, ему продолжили наносить удары, в том числе и палкой. Затем обвиняемые похитили из кармана его куртки 2355 рублей и скрылись с места происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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