32-летний и 35-летний ельчане избили пенсионера за отказ их подвезти

Даже когда пенсионер упал на землю, ему продолжили наносить удары палкой.

32-летнего и 35-летнего ельчан будут судить по обвинению в хулиганстве и грабеже: по данным следствия, они избили 74-летнего пенсионера за отказ их подвезти. На время следствия мужчины были арестованы.«В сентябре прошлого года в гаражном кооперативе «Парковый» по улице Воргольской в Ельце обвиняемые подошли к незнакомому им 74-летнему пенсионеру, который ремонтировал свой автомобиль. Мужчины попросили подвезти их. Услышав отказ, они стали вести себя агрессивно и избили пожилого ельчанина. Даже когда пенсионер упал на землю, ему продолжили наносить удары, в том числе и палкой. Затем обвиняемые похитили из кармана его куртки 2355 рублей и скрылись с места происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.