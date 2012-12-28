На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

Ремонтные работы на сетях 22 марта затронут жителей центральной части Липецка и Левобережья, предупредили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 4, 5, 5а, 6а, 7, 7а, 8, 10 по улице Фрунзе, №№ 3, 35, 35а, 37, 45, 49, 55 по улице Первомайской, №№ 1, 3, 4, 5 по улице Советской, № 1 на площади Театральной, №№ 1б, 4 по улице Скороходова, №№ 30, 32, 49, 51а, 51б, 51д, 52, 53, 53 стр. 1, 53 стр. 2, 57 по улице Октябрьской, №№ 6а, 8 по улице Литаврина, № 2 в переулке Литаврина, №3 1, 1а, 4 по улице Спиртзаводской, №№ 1, 1а, 1б, 1г, 2, 2а, 3, 3а на площади Мира.Подвоз воды будет организован по адресам: улица Первомайская, 57, улица Спиртзаводская, 4. После окончания работ возможно повышение мутности воды.