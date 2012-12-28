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Общество
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сегодня, 18:40
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На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Ремонтные работы на сетях 22 марта затронут жителей центральной части Липецка и Левобережья, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по адресам: улица Первомайская, 57, улица Спиртзаводская, 4. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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