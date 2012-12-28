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Здоровье
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59 минут назад
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Липчанин пролил на себя жидкость для розжига, загорелся и попал в реанимацию
У мужчины ожоги 60% тела.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина случайно пролил на себя жидкость для розжига и на нём от костра загорелась одежда .
В результате пенсионер получил ожоги III степени 60% тела. Мужчина в реанимации.
Медики просят липчан соблюдать осторожность при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями.
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