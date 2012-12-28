Липчанин пролил на себя жидкость для розжига, загорелся и попал в реанимацию

У мужчины ожоги 60% тела.

Врачи областного ожогового центра борются за жизнь 80-летнего мужчины, который загорелся от костра в садоводческом товариществе «Металлург».Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина случайно пролил на себя жидкость для розжига и на нём от костра загорелась одежда .В результате пенсионер получил ожоги III степени 60% тела. Мужчина в реанимации.Медики просят липчан соблюдать осторожность при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями.