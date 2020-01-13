Общество
сегодня, 11:24
Сотовые операторы повышают тарифы на связь
40 1840
По прогнозу экспертов, в 2020 году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18%.
Сегодня все федеральные СМИ сообщили о росте тарифов на связь от сотовых операторов. По информации «РИА Новости», уже с сегодняшнего дня «Мегафон» повышает цены на архивные тарифы, с 16 января - «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).
- Все операторы сотовой связи - московские. Нашему управлению они не подотчетны, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УФАС по Липецкой области.
По оценке аналитического агентства Content Review, подорожание тарифов, среди прочего, вызвано расходами операторов на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете. По прогнозу экспертов, в 2020 году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18%. Пакет антитеррористических и антиэкстремистских законов (так называемый «пакет Яровой»), вступивший в силу с 1 октября 2018 года, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Это требует существенных затрат на закупку оборудования. Так, МТС оценил их в 50 миллиардов рублей, «Вымпелком» - в 45 миллиардов, «Мегафон» - в 40 миллиардов.
- Все операторы сотовой связи - московские. Нашему управлению они не подотчетны, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УФАС по Липецкой области.
По оценке аналитического агентства Content Review, подорожание тарифов, среди прочего, вызвано расходами операторов на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете. По прогнозу экспертов, в 2020 году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18%. Пакет антитеррористических и антиэкстремистских законов (так называемый «пакет Яровой»), вступивший в силу с 1 октября 2018 года, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Это требует существенных затрат на закупку оборудования. Так, МТС оценил их в 50 миллиардов рублей, «Вымпелком» - в 45 миллиардов, «Мегафон» - в 40 миллиардов.
40 1840
гость
НЕ ПАТРИОТ
Дебил ты обоссатый
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Перри Мейсон
Печник
Будешь ходить в лаптях
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