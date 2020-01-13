Общество

сегодня, 11:24

Сотовые операторы повышают тарифы на связь

40 1840
#мобильная связь
3
Сотовые операторы повышают тарифы на связь

По прогнозу экспертов, в 2020 году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18%.

Сегодня все федеральные СМИ сообщили о росте тарифов на связь от сотовых операторов. По информации «РИА Новости», уже с сегодняшнего дня «Мегафон» повышает цены на архивные тарифы, с 16 января - «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

- Все операторы сотовой связи - московские. Нашему управлению они не подотчетны, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УФАС по Липецкой области.

По оценке аналитического агентства Content Review, подорожание тарифов, среди прочего, вызвано расходами операторов на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете. По прогнозу экспертов, в 2020 году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18%. Пакет антитеррористических и антиэкстремистских законов (так называемый «пакет Яровой»), вступивший в силу с 1 октября 2018 года, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Это требует существенных затрат на закупку оборудования. Так, МТС оценил их в 50 миллиардов рублей, «Вымпелком» - в 45 миллиардов, «Мегафон» - в 40 миллиардов.
40 1840
#мобильная связь
3

Комментарии (42)

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гость

2 секунды назад
Будешь ходить в лаптях, Голубей содержать - не копеечное занятие.
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НЕ ПАТРИОТ

28 секунд назад
Перри Мейсон, " Нет такого преступления, на которое капитал бы не пошёл ради 300% прибыли"(с)))) - прибыль будет собираться в пакет Яровой или в суверенном чебурнете?)))
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Дебил ты обоссатый

2 минуты назад
Перри Мейсон, тролль круглосуточный.Это хотелки слабых российских силовиков и мудаков,которые терпилы будут оплачивать.
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Родина

4 минуты назад
Житель, они найдут способ, методов очень много выдоить все деньги и энергию из семейного человека, коих премного плодящихси и размножающихся при любом режиме социального гнета.
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Перри Мейсон

5 минут назад
Перри Мейсон, *верно
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Перри Мейсон

6 минут назад
Ленин, Совершенно варно
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Печник

7 минут назад
Ленин, а если не только яровую пшеницу ,но и озимые захотят ,сколько ещё миллиардов затребуют ?
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Будешь ходить в лаптях

8 минут назад
Житель, и посылать сообщения голубиной почтой.К этому все идет.
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Ленин

8 минут назад
Происки финансовой олигархии.
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йож

10 минут назад
Пускай эта скотина -яровая и те кто за ней стоят,платят за свои хотелки.Дебилы неугомонные.
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