Сегодня в Липецке: путешествия души после смерти, почему начальники боятся увольнять бездарей

Рассказываем всё самое главное про наступившую пятницу.

Днём в Липецке от +9 до +11 градусов, переменная облачность и без осадков.











С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Звёздной, 11, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 16, 16/2, 17; Зегеля, 2, 3; Космонавтов, 51; Ленина, 3, 5; Прудной, 2; Я. Берзина, 9, 9а.





Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, О.Городовикова, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Ударников, Ю.Смирнова, в переулке Узорном.















С 17:00 и до конца ремонта обесточат дома на улице Инженерной, 7; Осеннем проезде, 12, 14, а также в частном секторе на улицах Дорожной, Зареченской, Земной, Кленовой, Лесопарковое хозяйство, Фурманова.





С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом обесточат дома на улицах 6-й Гвардейской дивизии, 25; Молодежной, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25; Писарева; Постышева; Семёна Кондарева, 13, 15, 17, 19, 21; Студеновской, 187а.









Книга о душе





Завершить рабочую неделю хорошей книгой предлагают в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1). В 18:00 в кругу единомышленников начнётся обсуждение романа Ричарда Маттесона «Куда приводят мечты» (16+).













В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) всё стабильно: через пятницы предлагают провести за настольными играми. В 18:01 распахнёт двери «Игротека» (12+).













Фото vk.com/vbiblioteku

А если чуть задержаться в «Библиотеке» (ул. Октябрьская, 28), то в 19:33 можно попасть на музыкально-поэтический вечер «ПроСвет» (12+).













Фото vk.com/vbiblioteku





На территории спортивного комплекса «Сокол» (ул. Ушинского,5) сегодня в 12:00 проведёт мастер-класс по созданию натюрморта в стиле абстрактной живописи (6+).









На сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 нестареющая классика – «Таланты и поклонники» (12+).













Липецкий государственный театр кукол сегодня покажет спектакль «Трубадур и его друзья» (0+). Сеансы в 11:00 и в 13:00.













Что делают с неэффективными и плохими работниками? Правильно – увольняют. Но это в идеале, а на практике исследование SuperJob показало, что всё сложнее.





Лишь 20% липчан высказались в опросе, что увольнение таких сотрудников – благо. Ещё 18% считают, что на общем результате это никак не сказывается. А вот 34% опрошенных убеждены, что массовые увольнения снижают производительность и качество работы, а на замену сотрудникам, признанным неэффективными, не всегда приходят суперпрофи: «Новые сотрудники редко оказываются эффективнее уволенных».









Более того, массовые увольнения неэффективных сотрудников могут стать первым звеном в цепочке негативных последствий, которые приведут к потере всей команды. 50% респондентов уверены, что массовые увольнения приводят к уходу высокоэффективных сотрудников. В большинстве случаев дело в увеличивающемся объеме работы, но есть и другие аспекты: «Сразу понятно, что положение дел в компании ухудшается»; «Начинается передел сфер влияния и нарушается баланс сил в коллективе».







В пятницу в Липецке наиболее интенсивное движение за всю неделю. Соответственно как никогда могут пригодится «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные рассказать о ситуации на дорогах.Главный герой истории Крис Нильсен погибает в автокатастрофе. Он с удивлением обнаруживает, что погибло лишь его тело, а душа продолжает странствовать по неведомым ранее мирам и вселенным. Со временем Крис понимает, что заставляет его душу держаться за этот мир - это любовь к его жене Энн, слишком сильная, чтобы он мог покинуть её навсегда.Приходить можно целыми компаниями или поодиночке, совршенно не умея играть. Всему научат прямо на месте.Свои таланты продемонстрируют музыканты, поэты и даже танцоры. Обещают незабываемую творческую атмосферу.По пьесе А.Н. Островского. За три дня до бенефиса молодой талантливой актрисы Александры Негиной с нею в театре разорвали контракт. Всё из-за интриг отвергнутого ею князя Дулебова. А Сашин жених — студент Мелузов — еще сам не устроен в жизни...Весёлый Трубадур с друзьями-музыкантами колесит по свету. Но вот, при дворе его величества Корля, Трубадур встречает прекрасную Принцессу и влюбляется в неё, но вредный Король всячески пытается помешать влюблённым. Множество музыкальных и танцевальных номеров, красочные декорации и костюмы, невероятные и головокружительные приключения героев – всё это и, конечно же, неожиданные сюрпризы и волшебные чудеса. Спектакль длится 1,5 часа и рекомендован детям старше 3-х лет.Что же теперь – каждого «деда Щукаря» на работе держать до последнего, пока он не сыграет в ящик?