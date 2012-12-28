В Липецкой области пройдет небольшой дождь

и немного похолодает.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в области повышенного давления — осадки маловероятны, лишь днем 22 марта местами возможен небольшой дождь. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки – преимущественно в виде дождя. Ветер северо-восточный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью — от -3 до +2 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.День 22 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году — 23 градуса мороза.