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Погода в Липецке
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38 минут назад
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В Липецкой области пройдет небольшой дождь
и немного похолодает.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки – преимущественно в виде дождя. Ветер северо-восточный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью — от -3 до +2 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.
День 22 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году — 23 градуса мороза.
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