Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Герман Греф: «Это шедевр»
Общество
Травмированной на скейтплощадке 13-летней девочке выплатят 550 000 рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сбитый беспилотник, незрячий в логу и как поймать счастье
Общество
Сегодня в Липецке: путешествия души после смерти, почему начальники боятся увольнять бездарей
Общество
Полицейские кинологи работали у «Памятника Чернобыльцам»
Происшествия
Пожарные обнаружили труп мужчины у горящей кучи мусора
Происшествия
На Зое «Мазда» ударила по коленям пешехода и скрылась с места ДТП
Происшествия
Микрорайон «Европейский»: виден свет в конце туннеля
Общество
32-летний и 35-летний ельчане избили пенсионера за отказ их подвезти
Происшествия
Лифты-убийцы в доме на улице Катукова привлекли внимание Александра Бастрыкина
Общество
Читать все
Микрорайон «Европейский»: виден свет в конце туннеля
Общество
Загадили весь лес
Общество
Статистика: в Липецкой области подорожали овощи, подешевели куры и говядина
Экономика
Лифты-убийцы в доме на улице Катукова привлекли внимание Александра Бастрыкина
Общество
Липчане застраховали свои жизни почти на восемь миллиардов рублей
Экономика
17-летняя липчанка лишилась 68 тысяч рублей после звонка из секретариата учебного заведения
Происшествия
В Липецке начали сдавать ЕГЭ
Общество
Липчанин пролил на себя жидкость для розжига, загорелся и попал в реанимацию
Здоровье
В Липецке ищут подрядчика строительства ливневой канализации на Опытной
Общество
В Липецкой области пройдет небольшой дождь
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
257
38 минут назад
1

В Липецкой области пройдет небольшой дождь

и немного похолодает.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в области повышенного давления — осадки маловероятны, лишь днем 22 марта местами возможен небольшой дождь. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки – преимущественно в виде дождя. Ветер северо-восточный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью — от -3 до +2 градусов, днем — от +5 до +10 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.

День 22 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году — 23 градуса мороза.

дождь
1
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Костья
17 минут назад
Хочу снега и много. Паточного хочу, чтобы с мороза аж пробрало.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить