Происшествия

25 минут назад

Шахматного тренера будут судить за попытку убийства дзюдоиста

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#покушение на убийство
Шахматного тренера будут судить за попытку убийства дзюдоиста
Сотрудники следственного комитета завершили  расследование уголовного дела 35-летнего жителя Липецка, обвиняемого в покушение на убийство. Этим летом возле бара на проспекте Победы липчанин - тренер по шахматам изрезал ножом друга детства-спортсмена дзюдоиста. 

 - Ночью 30 июня 2019 года между двумя посетителями ночного бара на проспекте Победы, находившимися в одной компании, произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в обоюдную борьбу. 34-летний дзюдоист повалил тренера по шахматам и стал удерживать его на полу, схватив рукой за шею. Борющихся мужчин разняли друзья. Следствие считает, что поверженный 35-летний шахматист решил расправится с обидчиком и позвал его на улицу, где  нанес множественные удары ножом по всему телу, - сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области.

Раненого спортсмена знакомые доставили в больницу, где успели оказать медицинскую помощь. Его соперник скрылся и был задержан через три дня.

По данным GOROD48, обвиняемый и его жертва - друзья детства. Они вместе росли, занимались дзюдо. Периодически встречались, общались, выпивали.

- В ходе расследования уголовного дела вину в совершении особо тяжкого преступления фигурант не признал, выдвинув версию о самообороне. Однако к его доводам следствие отнеслось критически и расценило, как попытку избежать уголовной ответственности за содеянное, - рассказали в следственном управлении.

Следствие собрало доказательную базу, в основе которой показания свидетелей, протоколы следственных действий, выводы судмедэкспертов, достаточную для направления дела в суд.
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#покушение на убийство

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