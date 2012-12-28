Липецкая вечЁрка: труп в куче мусора, лифты-убийцы и новые виды мошенничества

Сегодня, 21 марта, пожарные рассказали, как нашли труп у горящей кучи мусора, Александр Бастрыкин поручил проверить содержание дома на Катукова, и мошенники придумали новые способы отъема денег у граждан.