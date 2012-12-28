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Липецкая вечЁрка: труп в куче мусора, лифты-убийцы и новые виды мошенничества
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15 минут назад

Липецкая вечЁрка: труп в куче мусора, лифты-убийцы и новые виды мошенничества

Сегодня, 21 марта, пожарные рассказали, как нашли труп у горящей кучи мусора, Александр Бастрыкин поручил проверить содержание дома на Катукова, и мошенники придумали новые способы отъема денег у граждан.

Накануне пожарные выехали на вызов в село Талицкий Чамлык Добринского района — горел мусор. Однако же на месте они обнаружили тело 58-летнего мужчины. Часть его одежды обгорела. Теперь следователям предстоит выяснить причину смерти мужчины.

В областном ожоговом центре врачи борются за жизнь 80-летнего липчанина, который получил ожоги III степени 60% тела.

Пенсионер разводил в садоводческом товариществе «Металлург» костер и случайно пролил на себя жидкость для розжина, от огня на нем загорелась одежда. Сейчас он находится в реанимации.

Врачи просят липчан соблюдать осторожность при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями.

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем обслуживании многоквартирного дома № 4 на улице Катукова.

Уже пять человек обратились за медицинской помощью, после того, как прокатились в лифте дома .

Жильцы обращались в разлинчые организации, но желаемого результата не добились и написали Бастрыкину. 

Представители «Общероссийского народного фронта» побывали на месте.


Жильцам дома с проблемным лифтом на заметку. Вчера депутаты горсовета обсуждали лифты, но не старые, а новые — производства Щербинского завода. Во время капитального ремонта их устанавливали вместо старых подъемников в липецких многоэтажках.

С этими лифтами очень много проблем. Они чувствительны к скачкам напряжения, которое в дома не всегда подается по ГОСТу.

«Корупция как ржавчина все разъела», — философски заметил дедушка.

Зато мошенники работают не покладая рук. А граждане, несмотря на постоянные предупреждения, поддаются на их манипуляции. Вот несколько свежих историй о том, как липчане потеряли деньги. 

17-летней липчанке позвонил «сотрудник секретариата учебного заведения» и сообщил, что нужно обновить анкетные данные: девушка назвала адрес электронной почты и продиктовала код из сообщения. После этого лишилась 68 тысяч рублей.

40-летняя женщина откликнулась в Telegram-канале на предложение мошенников об улучшении персонажа в онлайн-игре «Роблакс». В результате с ее счёта были списаны 90 000 рублей.

36-летняя липчанка лишилась 27 000 рублей. В мессенджере Telegram она открыла ссылку, после чего с ее банковского счёта списались деньги.

Полиция расследует преступления, но не факт, что липчанам вернут деньги. 

«В древние времена, чтобы деньги отдать или перевести, нужно было встретиться, паспорт показать», — вспомнил Алькаш.

Погода в выходные приготовила горожанам неприятный сюрприз: после теплых деньков снова похолодает. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке от +6 до +8 градусов. Да еще и возможны небольшие дожди.

 
вечЁрка
пожар
лифт
мошенники
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