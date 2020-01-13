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сегодня, 16:13

Все липецкие школы вышли с карантина

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#карантин #ОРВИ #школа
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Все липецкие школы вышли с карантина

Вынужденные каникулы не продлили ни в одном классе.

Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, все городские школы отменили карантин. Все классы, которые ранее отправили на вынужденные каникулы из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, вышли на занятия. Завтра все школы Липецка продолжат работу без корректив на карантин.

Сейчас в Липецкой области заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора. С 30 декабря по 12 января в регионе зарегистрировали 27 случаев гриппа, в 5 181 случае диагностировали ОРВИ. Среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет. Уровень госпитализации не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года.
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#карантин #ОРВИ #школа
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Комментарии (2)

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Первоклассник

13 минут назад
Жаль, конечно, хотелось бы ещё подольше погулять!
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интересно...

23 минуты назад
это в какой же школе так классы выглядят?!
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