Все липецкие школы вышли с карантина

Вынужденные каникулы не продлили ни в одном классе.

Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, все городские школы отменили карантин. Все классы, которые ранее отправили на вынужденные каникулы из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, вышли на занятия. Завтра все школы Липецка продолжат работу без корректив на карантин.



Сейчас в Липецкой области заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора. С 30 декабря по 12 января в регионе зарегистрировали 27 случаев гриппа, в 5 181 случае диагностировали ОРВИ. Среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет. Уровень госпитализации не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года.