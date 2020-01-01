Происшествия
56 минут назад
В Липецке избит 30-летний мужчина
Знакомые ищут свидетелей избиения
Как сообщается в Инстаграм, 31 декабря в поселке Lачный сильно избит мужчина.
«После 12 ночи ночи он возвращался домой от своей родственницы, на него напали около 10 подростков, сломан нос, ключица. Отобрали ключи от машины и телефон , на нем разорвана одежда. Он не помнит точного места и лиц .Человек находится в больнице, кто проживает там, что видел или слышал, пожалуйста сообщите в л.с.»
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сообщение об избитом 30-летнем мужчине поступило в полицию из больницы. Сейчас проводится проверка по факту получения им побоев.
«После 12 ночи ночи он возвращался домой от своей родственницы, на него напали около 10 подростков, сломан нос, ключица. Отобрали ключи от машины и телефон , на нем разорвана одежда. Он не помнит точного места и лиц .Человек находится в больнице, кто проживает там, что видел или слышал, пожалуйста сообщите в л.с.»
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сообщение об избитом 30-летнем мужчине поступило в полицию из больницы. Сейчас проводится проверка по факту получения им побоев.
добрый ээх
Дерзкий
Хохохо
Гвоздитесь
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Кристина
Хохохо
Житель
дед
Бубу