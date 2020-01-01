Происшествия

56 минут назад

В Липецке избит 30-летний мужчина

12 1653
#избиение
В Липецке избит 30-летний мужчина

Знакомые ищут свидетелей избиения

Как сообщается в Инстаграм, 31 декабря в поселке Lачный сильно избит мужчина.

«После 12 ночи ночи он возвращался домой от своей родственницы, на него напали около 10 подростков, сломан нос, ключица. Отобрали ключи от машины и телефон , на нем разорвана одежда. Он не помнит точного места и лиц .Человек находится в больнице, кто проживает там, что видел или слышал, пожалуйста сообщите в л.с.»



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сообщение об избитом 30-летнем мужчине поступило в полицию из больницы. Сейчас проводится проверка по факту получения им побоев.

12 1653
#избиение

Комментарии (12)

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добрый ээх

1 минуту назад
анархия и дальше лучше не будет ...если даже их и найдут ограничатся штрафом....Руссь во мгле
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Дерзкий

3 минуты назад
Ну а чё быдло вчера притихло набухалось нажралось скучно стало пошли народ бить и ножами колоть дибилы!этой стране не как нельзя праздновать праздники!
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Хохохо

7 минут назад
@, тебе не все равно? Где? У нас тупо ходить опасно!везде! И прав перед салагами никаких!
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Гвоздитесь

8 минут назад
Дэбилы
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@

13 минут назад
" в поселке Lачный " - ЭТО ГДЕ?????????
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Кристина

17 минут назад
Житель, это наше настоящее. Будующее ещё мрачнее.
ответить

Хохохо

20 минут назад
Жаль,нельзя такое завалить там же . Они же ДЕТИ.
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Житель

28 минут назад
Это наше будущее
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дед

34 минуты назад
"в поселке Lачный "избит мужчина....Это что?????
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Бубу

35 минут назад
При мне такой херни не было !
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