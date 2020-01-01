В Липецке избит 30-летний мужчина

Знакомые ищут свидетелей избиения

Как сообщается в Инстаграм, 31 декабря в поселке Lачный сильно избит мужчина.«После 12 ночи ночи он возвращался домой от своей родственницы, на него напали около 10 подростков, сломан нос, ключица. Отобрали ключи от машины и телефон , на нем разорвана одежда. Он не помнит точного места и лиц .Человек находится в больнице, кто проживает там, что видел или слышал, пожалуйста сообщите в л.с.»Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сообщение об избитом 30-летнем мужчине поступило в полицию из больницы. Сейчас проводится проверка по факту получения им побоев.