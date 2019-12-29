Происшествия

сегодня, 09:08

Новая трагедия на трассе «Дон»: в массовой аварии с пассажирским автобусом погибла женщина

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#авария #ДТП #трасса "Дон"
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Новая трагедия на трассе «Дон»: в массовой аварии с пассажирским автобусом погибла женщина

Авария произошла в Елецком районе Липецкой области.

Сегодня в три часа утра на 392 километре трассы «Дон» в Липецкой области столкнулись легковые автомобили «Форд» и «Фольксваген», грузовик «КамАз» и пассажирский автобус «Неоплан», следовавший по маршруту «Москва - Ростов».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате аварии погибла 57-летняя пассажирка одной из легковушек, четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Погибшая и пострадавшие - жители Калмыкии. В автобусе пострадавших нет.

На место происшествия выехала следственно- оперативная группа.

Сотрудниками полиции оказывается содействие пассажирам автобуса в отправке попутным транспортом к месту назначения.

В ликвидации последствия аварии принимали участие сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области.

Напомним, 26 декабря на трассе «Дон» в 40 километрах от места сегодняшней аварии  перевернулся автобус «Москва -Тбилиси», в котором погибли 2 человека и 15 получили ранения.


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#авария #ДТП #трасса "Дон"
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Комментарии (20)

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Ч

30 минут назад
"Лена " , с автомобилем я " дружу " 30 лет и для меня качество дороги , это предпочтение над всяким освещением и вай - фаем . Дорога должна быть безопасной и , точка .
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Ч

36 минут назад
" Гость " , а включаешь зомбоящик и слушаешь ( видишь ) наши СМИ , то ведущие всегда подчёркивают успехи Липецкой области ( она впереди России всей ) . По - мне , то надо быть скромнее там , где нет результатов весомых .
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Ч

37 минут назад
" Гость " , а включаешь зомбоящик и слушаешь ( видишь ) наши СМИ , то ведущие всегда подчёркивают успехи Липецкой области ( она впереди России всей ) . По - мне , то надо быть скромнее быть там , где нет результатов весомых .
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Лена

41 минуту назад
Что вам не хватает,еще 15-20 ле назад,в Москву из Липецка по М-6 ездили,вот где дорога была,бетонка со стыками и тремя заправками.В туалет сходить под обочину и зимой и летом.А сейчас им освещения мало и вай-фай плохо берет,зажрались совсем.
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Гость

57 минут назад
Когда едешь по трассе Дон и заезжаешь в Липецкую область , то сразу чувствуется изменение дороги в худшую сторону ???
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Ч

59 минут назад
Ко всему сказанному , хочу добавить , неплохо бы упразднить все развлекательно - пропагандистские программы и средства направлять на развитие дорог . Нафига мне слушать всяких шафрановых , соловьёвых , малышевых , мясниковых ,киселёвых , когда в стране много не сделанных дел . Это большие бюджетные деньги и , вообще - то народ должен ими распоряжаться . Путин предложил ещё больше добавить денег на освещение " успехов " , якобы не обнародованных . Всю информацию , преподносимую из СМИ я считаю брехнёй . Я иду в магазин и вижу , что там отечественного - " кот наплакал " .Каждый человек успехи должен ощущать через толщину своего кошелька , а не через экран и , точка .
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прохожий

сегодня, 11:25
28 декабря 2019 в 19:30 какой-то олень на внедорожнике вылетел на встречную полосу и врезался в лоб ПАЗику 379 маршрута возле остановки "Общежитие" на Опытной. Слава богу кроме самого оленя на инохламе больше никто не пострадал.
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Ч

сегодня, 11:20
"Антон. ", с экрана и эфира в мозги человека втюхивать можно всё , что угодно , находясь на высокой должности . Есть ещё люди , которые готовы это " проглатывать " не пережёвывая .Водители транспортных средств пренебрегают всем и вся ( состоянием авто , состоянием дороги , суток и , конечно же своим телесным и духовным ) . На выходе - страдают как правило невинные люди .
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комментаторам

сегодня, 11:17
За трасу ДОН отвечает не Липецкая область, а Росавтодор. Кроме того, вы бы разобрались, что автобусы ездят не по платному участку, а по дублёру, как в данных случаях.
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мама, дорогая

сегодня, 11:07
По трассе Дон ,в Липецкой области. страшно ездить - освещение отсутствует, темнотища вокруг и зимой , и летом. Так , что дорогу , идущую по территории Липецкой области нельзя и невозможно называть трассой " Дон" - это всего лишь провинциальная дорога двухполосная- опасная для междугороднего транспорта.
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