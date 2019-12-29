Происшествия
сегодня, 09:08
Новая трагедия на трассе «Дон»: в массовой аварии с пассажирским автобусом погибла женщина
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Авария произошла в Елецком районе Липецкой области.
Сегодня в три часа утра на 392 километре трассы «Дон» в Липецкой области столкнулись легковые автомобили «Форд» и «Фольксваген», грузовик «КамАз» и пассажирский автобус «Неоплан», следовавший по маршруту «Москва - Ростов».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате аварии погибла 57-летняя пассажирка одной из легковушек, четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Погибшая и пострадавшие - жители Калмыкии. В автобусе пострадавших нет.
На место происшествия выехала следственно- оперативная группа.
Сотрудниками полиции оказывается содействие пассажирам автобуса в отправке попутным транспортом к месту назначения.
В ликвидации последствия аварии принимали участие сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области.
Напомним, 26 декабря на трассе «Дон» в 40 километрах от места сегодняшней аварии перевернулся автобус «Москва -Тбилиси», в котором погибли 2 человека и 15 получили ранения.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате аварии погибла 57-летняя пассажирка одной из легковушек, четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Погибшая и пострадавшие - жители Калмыкии. В автобусе пострадавших нет.
На место происшествия выехала следственно- оперативная группа.
Сотрудниками полиции оказывается содействие пассажирам автобуса в отправке попутным транспортом к месту назначения.
В ликвидации последствия аварии принимали участие сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области.
Напомним, 26 декабря на трассе «Дон» в 40 километрах от места сегодняшней аварии перевернулся автобус «Москва -Тбилиси», в котором погибли 2 человека и 15 получили ранения.
20 3919
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