В Липецкой области доступ в интернет подорожал на 10%

Потребительские цены в Липецкой области выросли в ноябре на 0,3%, а с начала года — на 2,6%.



Продовольственные товары подорожали за месяц на 0,4%, а с начала года на 1,8%. Больше всего выросла в цене гречка (+15%), яйца и плодоовощная продукция — на 3%, сливочное масло – на 2%, безалкогольные напитки, сыры, рыбопродукты, молоко и молочная продукция, овощные консервы – на 1-1,5%. Одновременно снизились цены на пшено – на 20%, сахар – на 11%, мясо птицы, рис – на 2%, муку – на 1%.



Цены на гречку выросли практически во всех регионах страны — в среднем на 11%. При том, Липецкая область вошла в число 29 регионов, где этот рост оказался самым заметным — от 15% и выше.



Непродовольственные товары в ноябре выросли в цене на 0,2%, а за 11 месяцев на 2,9%. Подорожали газовое моторное топливо – на 5%, ювелирные изделия – на 2%, галантерейные изделия, полотенца, спички, персональные компьютеры, металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода, медикаменты – на 1%. Вместе с тем снизились цены на пиломатериалы – на 2%, тарированный цемент – на 1%.



Цены и тарифы на услуги увеличились в ноябре на 0,4%, а с начала года на 3,6%. Здесь подорожали абонентская плата за телевизионную антенну - на 15%, абонентская плата за доступ к сети Интернет – на 10%, услуги страхования– на 5%, услуги бань – на 4%, стоимость проживания в гостинице – на 3%, ветеринарные услуги – на 1%. Одновременно с этим стали дешевле стоимость полета в салоне экономического класса самолета – на 5%, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 3%, плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении) – на 2%. Кроме того, в г. Ельце плата за обращение с твердыми коммунальными отходами стала дешевле на 12%, сообщает Липецкстат.

