В Липецкой области задержали новогодних браконьеров

Мужчин поймали на месте преступления.

Каждый декабрь сотрудники управления лесного хозяйства отмечают рост нарушений, связанных с незаконной рубкой хвойных молодняков. Злоумышленники рубят елки и сосны — новогодние деревья — и наносят ущерб лесам Липецкой области.



- В этом декабре на территории региона уже зафиксированы два случая незаконной рубки новогодних красавиц, сообщили GOROD48 в управлении лесного хозяйства Липецкой области. - В Добровском районе в ходе патрулирования участка у села Капитанщино с поличным задержали местного жителя — он срубил ель. На мужчину составили протокол, он уже добровольно возместил причиненный природе ущерб. Еще одного новогоднего браконьера задержали в районе села Трубетчино Добровского района. Инспекторы поймали на месте преступления местного жителя, который незаконно срубил сосну.



Для того, чтобы пресечь незаконную рубку хвойных деревьев в лесах Липецкой области круглосуточно дежурят патрули сотрудников лесничеств и представителей полиции. В круглосуточном патрулировании участвовали 237 инспекторов, организованы совместные посты с органами полиции. За незаконную рубку предусмотрены серьёзные штрафы: для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Помимо штрафа, придётся заплатить ущерб, нанесённый природе. За одно незаконное срубленное деревце придется заплатить 4 750 рублей.