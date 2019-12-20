Общество

51 минуту назад

В Липецкой области задержали новогодних браконьеров

5 646
#новый год #деревья #лес
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В Липецкой области задержали новогодних браконьеров

Мужчин поймали на месте преступления.

Каждый декабрь сотрудники управления лесного хозяйства отмечают рост нарушений, связанных с незаконной рубкой хвойных молодняков. Злоумышленники рубят елки и сосны — новогодние деревья — и наносят ущерб лесам Липецкой области.

- В этом декабре на территории региона уже зафиксированы два случая незаконной рубки новогодних красавиц, сообщили GOROD48 в управлении лесного хозяйства Липецкой области. - В Добровском районе в ходе патрулирования участка у села Капитанщино с поличным задержали местного жителя — он срубил ель. На мужчину составили протокол, он уже добровольно возместил причиненный природе ущерб. Еще одного новогоднего браконьера задержали в районе села Трубетчино Добровского района. Инспекторы поймали на месте преступления местного жителя, который незаконно срубил сосну.

Для того, чтобы пресечь незаконную рубку хвойных деревьев в лесах Липецкой области круглосуточно дежурят патрули сотрудников лесничеств и представителей полиции. В круглосуточном патрулировании участвовали 237 инспекторов, организованы совместные посты с органами полиции. За незаконную рубку предусмотрены серьёзные штрафы: для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Помимо штрафа, придётся заплатить ущерб, нанесённый природе. За одно незаконное срубленное деревце придется заплатить 4 750 рублей.
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#новый год #деревья #лес
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Комментарии (5)

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Житель

11 минут назад
Ёлочка вам нравиться?
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Отпетушите этого браконьера

12 минут назад
елочкой)
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1111

15 минут назад
себе елочку, начальнику елечку+"Вальке" из фин части+петру из ГИБДД и его своячницам..и типа никто ничего не видет...да вы еб*лись чтоль?...не это не Липецк это колхоз......
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Я

21 минуту назад
Маленькой елочке холодно зимой. Из лесу елочку фиг возьмешь домой.
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Гость

46 минут назад
Зря вы их задержали, они под Бредиком ходят, проблемы у вас будут.
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