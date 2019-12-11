Хочешь квартиру в Москве? Шагай в «Пятёрочку»!

В прошлый раз победительницей такой акции стала пенсионерка из Ельца.

Новый Год – время исполнения самых заветных желаний, время подарков и чудес. Кто из нас в детстве не мечтал о заветной машинке на пульте управления или новенького дома для кукол? Время шло, но в душе многие взрослые так и остались детьми, которые в праздник мечтают о чем-то эдаком. И, поверьте, новогодние чудеса совсем не так далеко от нас с вами, как кажется на первый взгляд.

Решить свои наболевшие вопросы – с квартирой, машиной или просто получить отличный подарок к Новому Голу можно с торговой сетью «Пятёрочка». И делать ничего особенного не придется, просто нужно совершать покупки в любимом магазине. «Пятёрочка» совместно с компанией PepsiCo запускает акцию «Исполняем мечты», в рамках который раздаст своим любимым покупателями немало призов, в том числе смартфоны, автомобиль и квартиру в Москве.

Как стать участником акции?

Просто нужно продолжать делать покупки в «Пятёрочке», используя при этом свою «Выручай-карту». За каждые 555 рублей в чеке, вы получите шанс выиграть один из множества призов. Чем больше покупок, тем больше шансов! Дополнительные шансы можно получить за покупку товаров партнёра. Свои шансы можно отслеживать на сайте 2020.5ka.ru или в мобильном приложении «Пятёрочка».

Когда идти за покупками?

Марафон подарков в «Пятёрочке» уже начался, акция стартовала 26 ноября 2019 г. и продлится до 13 января 2020 года, после чего будут подведены итоги. Розыгрыш главных призов состоится 24 января 2019 г.

Реально ли выиграть?

Увы, в наше время попадаются люди, которые уже ни во что не верят. В частности, считают, что в таких розыгрышах «все куплено и известно заранее». Но это не так, свидетельством чему результаты акции «Исполняем мечты» прошлой зимой. Главный приз – трехкомнатную квартиру в Москве выиграла наша с вами землячка – жительница Ельца Татьяна Козлова. Свой успех она объяснила просто.

- Всей семьей ходим в «пятерочку», в а праздничные дни покупок по традиции стало больше, как и шансов победить в конкурсе. И вот – повезло, - рассказала она нашей редакции.

Сейчас в «трешке» в столице живут родственники пенсионерки.

Какие еще призы готовит «Пятёрочка»

Призов будет много. В частности, еженедельно в период проведения акции также будет проводиться розыгрыш сертификатов OZON и начисление 5000 баллов на «Выручай-карту».



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- В Новый год не только дети, но и взрослые хотят верить в чудеса. Торговая сеть «Пятёрочка» дарит своим гостям возможность исполнить свои детские мечты и получить в подарок квартиру или машину. Уверена, что наша акция «Исполняем мечты» поможет сделать традиционные покупки свежих и вкусных продуктов в «Пятёрочке» к новогоднему столу ещё увлекательнее, и каждый наш гость сможет зарядиться праздничным настроением и поверить в исполнение своей мечты, - считает директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова.

Подробности об организаторе акции, правилах проведения,количестве призов,сроках,месте,порядке их получения на сайте 2020.5ka.ru или в мобильном приложении «Пятёрочка». 0+





