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Это фиаско, братан: банкоматы не поддаются липецким преступникам

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#кража #банкомат
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Это фиаско, братан: банкоматы не поддаются липецким преступникам

Полиция ведет розыск незадачливых злоумышленников.

29 ноября в селе Чернава Измалковского района была совершена попытка кражи денег из банкомата. Но злоумышленники потерпели неудачу. Аппарат оказался хорошо защищен, и миллион рублей внутри него не достался преступникам.

- В Измалковском районе сейчас проводятся следственные действия в рамках возбуждённого уголовного дела по ч.3 ст. 30 УК РФ "Приготовление к преступлению" и ч.3 ст. 158 УК РФ "Кража", - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Также продолжается расследование аналогичного преступления, совершенного в ночь на 20 ноября в поселке Дачный. Грабитель разнес банкомат, стоящий в здании магазина «Покупайка», но денег в аппарате не было.

- Полиция проверяет на причастность к преступлению определенный круг лиц. Все необходимые изъятия улик, в том числе записей камер наблюдения, произведены, - дополнили в УМВД.
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#кража #банкомат
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Комментарии (4)

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Мимо проходил 2

4 минуты назад
Полиция проверяет на причастность к преступлению определенный круг лиц - говорит о том, что подозреваемых нет. Если третий раз засветятся, то точно дебилы, им только на гастроль, ехать теперь.
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Мимо проходил

8 минут назад
Когда без работы сидел, тоже задумывался над таким способом. Смущает делетантность исполнения. В первом случае удачно, но денег нет. Во втором случае, деньги есть, но направление взрыва, не туда. Видимо ЛОХ - это судьба.
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Калдырь

26 минут назад
Это были неопытные воры. Они ее посещали коучи и тренинги поэтому у них ничего ее получилочь.
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Андерсен

40 минут назад
я думаю это сказки
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