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Это фиаско, братан: банкоматы не поддаются липецким преступникам
Полиция ведет розыск незадачливых злоумышленников.
29 ноября в селе Чернава Измалковского района была совершена попытка кражи денег из банкомата. Но злоумышленники потерпели неудачу. Аппарат оказался хорошо защищен, и миллион рублей внутри него не достался преступникам.
- В Измалковском районе сейчас проводятся следственные действия в рамках возбуждённого уголовного дела по ч.3 ст. 30 УК РФ "Приготовление к преступлению" и ч.3 ст. 158 УК РФ "Кража", - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Также продолжается расследование аналогичного преступления, совершенного в ночь на 20 ноября в поселке Дачный. Грабитель разнес банкомат, стоящий в здании магазина «Покупайка», но денег в аппарате не было.
- Полиция проверяет на причастность к преступлению определенный круг лиц. Все необходимые изъятия улик, в том числе записей камер наблюдения, произведены, - дополнили в УМВД.
- В Измалковском районе сейчас проводятся следственные действия в рамках возбуждённого уголовного дела по ч.3 ст. 30 УК РФ "Приготовление к преступлению" и ч.3 ст. 158 УК РФ "Кража", - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Также продолжается расследование аналогичного преступления, совершенного в ночь на 20 ноября в поселке Дачный. Грабитель разнес банкомат, стоящий в здании магазина «Покупайка», но денег в аппарате не было.
- Полиция проверяет на причастность к преступлению определенный круг лиц. Все необходимые изъятия улик, в том числе записей камер наблюдения, произведены, - дополнили в УМВД.
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