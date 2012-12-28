Липецкстат: в феврале дорожали молоко, чай и кофе, дешевели куры

Потребительские цены в Липецкой области в феврале выросли на 0,67%, а в целом по итогам января-февраля инфляция составила 1,95%, сообщает Липецкстат.

Продовольственные товары в феврале подорожали на 0,89%, по сравнению с декабрем 2024 года – на 2,27%. В этой группе по итогам февраля выросли цены на говядину, кондитерские изделия, молоко и молочную продукцию, чай, кофе, какао, мороженое – на 2-3%, мясные консервы, колбасные изделия, безалкогольные напитки, масло и жиры, соль, соусы, специи, концентраты, рыбопродукты, сыры, мясные полуфабрикаты, овощные и фруктово-ягодные консервы – на 1%. Плодоовощная продукция подорожала на 1,5%, в том числе картофель – на 3%, фрукты и цитрусовые – на 2%, овощи – на 0,5%. Вместе с тем мясо птицы стало дешевле на 4%, мясные субпродукты, макаронные и крупяные изделия – на 2%, яйца – на 1%. Алкогольные напитки подорожали на 1,5%.Непродовольственные товары в феврале стали дороже на 0,48%, а с начала года – на 1,15%. Среди непродовольственных товаров наблюдался значительный рост цен на часы, ковровые изделия, печатные издания – на 2%. Кроме того, на 1% подорожали галантерейные изделия, одежда и белье, трикотажные изделия, электротовары и другие бытовые приборы, товары для спорта, медикаменты, полотенца, велосипеды, стеклянная, фарфорофаянсовая и металлическая посуда, средства связи, ювелирные изделия, моющие и чистящие средства, бумажно-беловые товары, на 0,5% - бензин.Цены и тарифы на услуги в феврале текущего года увеличились на 0,59%, по сравнению с декабрем 2024 года – на 2,54%. Так, в феврале выросла стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования на 8%, плата за пересылку простого письма, экскурсионные услуги – на 7%, плата за пользование общественным туалетом – на 4%, стоимость проезда в междугороднем автобусе, услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, по ремонту одежды и обуви, услуги профессионального обучения, организаций культуры – на 2%-3%, услуги гостиниц, фотоателье, медицинские услуги – на 1%. Одновременно с этим подешевели ветеринарные услуги – на 1%, услуги банков – на 0,5%.