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сегодня, 09:00

Выходные в Липецке: цветы к весне, ужасная хоккейная команда всё, врач заразился смертельной болезнью от пациента

Самые интересные события наступившего уикенда.

Один из лучших в России

Как обычно, начинаем рубрику выходного дня с творческого номера, который наверняка близок многим землякам. В истории нет и не было ни одного липецкого певца, который занимал бы верхние строчки хит-парадов в стране. Или, допустим, гитариста, входящего в число лучших в России. А гармонист – есть. Андрей Ивлиев официально входит в «Золотую Десятку» отечественных гармонистов, на его счету Гран-при Международного фестиваля «Играй, гармонь!» им. Г. Д. Заволокина.

Представляем вашему вниманию «Традиционные наигрыши» Липецкой области" на сцене ОЦКНТ. Видео Аркадия Свиридова.



В воскресенье теплее и суше

В субботу в Липецке немного похолодает, столбик термометра поднимется лишь до 6-8 градусов тепла, возможны небольшие дожди. А в воскресенье уже 8-10 градусов и преимущественно без осадков.

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Отключение воды

22 марта с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Литаврина, 6а, 8; Октябрьской, 30, 32, 49, 51а, 51б, 51д, 52, , 53, 53, стр. 1, 53, стр. 2, 57; Первомайской, 3, 35, 35а, 37, 45, 49, 55; Скороходова, 1б, 4; Советской, 1, 3, 4, 5; Спиртзаводской, 1, 1а, 4; Фрунзе, 4, 5, 5а, 6а, 7, 7а, 8, 10; на площадях Мира, 1, 1а, 1б, 1г, 2, 2а, 3, 3а; Театральной, 1; в переулке Литаврина, 2.

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23 марта с 10:00 до конца ремонта исчезнет комфорт в домах на улицах Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; . Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Ударников, 36, 36а, 37, 37а, 38; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; на проспекте Победы, 22. Тоже самое произойдёт и в частном секторе на улицах Ново-Весовой и Ударников.

Электричество на выходных отключать не планируют.

Игровая суббота

АРТ-пространство «Модное место» при Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) приглашает начать выходные с «Игровой субботы» (12+).

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Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Вас ждут настольные игры на любой вкус. Сегодня гости будут особенно прокачивать свои навыки «Бонанзе» и «7 чудес: дуэль», пройдут турниры по этим настолкам. Участвовать могут как профи, так и новички, последних всему научат прямо на месте.

Учиться музыке

Увлекательные занятия для детей, а точнее – для любителей музыки всех возрастов – от 3 до 99 лет пройдут 22 марта в золе «Унион» (ул. К.Маркса, 2). Уроки из цикла «Скрипка, бубен и фагот» (0+) для кого-то могут стать музыкальным ликбезом, для кого-то – первым проводником в волшебный мир музыки.

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Занятия в 11:00 и в 12:30.

Концерты в «Библиотеке»

Хорошую музыку приглашают послушать в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в воскресение, 23 марта. В 15:01 начнётся отчётный концерт Музыкальной студии Namaste «Однажды под Солнцем» (12+).

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А в 18:01 воронежский автор-исполнитель Василий Писаревский начнёт свою музыкальную программу «27 историй о...» (16+).

Растения к весне

Днём ранее – 22 марта в «Библиотеке» состоится гаражная распродажа комнатных растений (0+).

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С 12:01 до 19:01 можно приносить излишки своих комнатных цветов и другой растючки. Приветствуется обмен, продажа, покупка новых «сокровищ» для своего сада. Огорода или подоконника. Кроме того, участники с радостью поделятся секретами ухода за растениями, чтобы зеленый друг радовал вас как можно дольше.

Мастер-классы

Если хорошенько поискать, во время уикенда можно найти себе уроки на многие случаи жизни и творчества. Отметим мастер-класс по театральному искусству от известного липецкого режиссёра Ивана Карпова в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1). Он пройдёт 22 марта в 18:30 (12+).

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Иван Карпов, фото vk.com/ivankarpovtheatre

23 марта в 14:00 в Библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16) состоится мастер-класс по росписи кашпо (12+).

В это же время в Центральной детской библиотеке им. М. Пришвина (ул. Циолковского, 27) начнут учить росписи гипсовых фигур (12+).

Кино

Липецкий киноклуб «Ностальгия» напоминает, что 23 марта исполняется 115 лет со дня рождения великого японского режиссёра Акиро Коросавы (1910 – 1998) поэтому приглашает в этот день в 17:00 в малый зал ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а). Показывать и обсуждать будут фильм «Тихая дуэль». Япония, 1949. Драма (16+).

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Кадр из фильма

Единственная картина «императора японского кино», поставленная по современной пьесе. Военный врач Кёдзи во время операции заражается сифилисом от своего пациента Наката. Оба не начинают лечение вовремя, и болезнь круто меняет жизни не только самих Кёдзи и Накаты, но и их близких... Лента затрагивает темы трагической любви, внутреннего конфликта и личной ответственности человека. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,9.

Театр

Два прекрасных спектакля приготовил на выходных Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3). 22 марта в 18:00 покажут лучший спектакль липецкого фестиваля «В зеркале сцены» 2014 года «Сотворившая чудо» (16+).

По пьесе английского драматурга У.Гибсона, который создал трогательную, смешную и пронзительную пьесу - о взаимоотношениях Учителя и Ученика, о борьбе за пробуждение разума и воскрешение человеческой души, борьбе за личность. Комедийные и драматические ситуации делают «семейную историю дома Келлер» острой и невероятно увлекательной.

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23 марта в 18:00 на сцене мелодрама по пьесе Ю. Полякова «Как Боги» (16+).

Специалист по этикету Вера Николаевна и ее муж, дипломат в отставке, Леонид Иванович принимают в свою семью начинающего бизнесмена Артема Бударина, которого необходимо обучить хорошим манерам. Но уроки воспитания молодого человека влекут за собой последствия, которые приходится распутывать всей семье ...

Хоккейное отмучились

… Возможно, прощание без сожаления. МХК «Липецк» в нынешнем сезоне переписал многие антирекорды в истории клуба и Национальной молодёжной хоккейной лиги – 36 поражений подряд, всего одна победа за весь чемпионат, 300 пропущенных шайб. Но всё когда-нибудь заканчивается, даже плохое.

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22 и 23 марта в 13:00 «легендарная» липецкая ледовая дружина проведёт заключительные матчи сезона, причём против сильнейшей команды Восточной конференции НМХЛ «Рязань-ВДВ».
Если липчане не наберут очки, то будет ещё один провал – ещё ни одна команда не набирала так мало очков за целый сезон – всего 2….

Дорогие липчане! С помощью нашей рубрики вы легко сможете на выходных подобрать себе занятие по душе. А с помощью GOROD48 и на отдыхе будете оставаться в курсе всех событий. Достаточно время от времени наведываться на сайт и читать сообщения. Мы работаем и в выходные дни, поэтому с нами вы будете держать руку на пульсе событий без отрыва общения с семьёй и близкими. Ждём вас снова и снова.
Выходные в Липецке
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