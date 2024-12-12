Выходные в Липецке: цветы к весне, ужасная хоккейная команда всё, врач заразился смертельной болезнью от пациента

Самые интересные события наступившего уикенда.

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В воскресенье теплее и суше





В субботу в Липецке немного похолодает, столбик термометра поднимется лишь до 6-8 градусов тепла, возможны небольшие дожди. А в воскресенье уже 8-10 градусов и преимущественно без осадков.













22 марта с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Литаврина, 6а, 8; Октябрьской, 30, 32, 49, 51а, 51б, 51д, 52, , 53, 53, стр. 1, 53, стр. 2, 57; Первомайской, 3, 35, 35а, 37, 45, 49, 55; Скороходова, 1б, 4; Советской, 1, 3, 4, 5; Спиртзаводской, 1, 1а, 4; Фрунзе, 4, 5, 5а, 6а, 7, 7а, 8, 10; на площадях Мира, 1, 1а, 1б, 1г, 2, 2а, 3, 3а; Театральной, 1; в переулке Литаврина, 2.









АРТ-пространство «Модное место» при Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) приглашает начать выходные с «Игровой субботы» (12+).













Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Увлекательные занятия для детей, а точнее – для любителей музыки всех возрастов – от 3 до 99 лет пройдут 22 марта в золе «Унион» (ул. К.Маркса, 2). Уроки из цикла «Скрипка, бубен и фагот» (0+) для кого-то могут стать музыкальным ликбезом, для кого-то – первым проводником в волшебный мир музыки.















Хорошую музыку приглашают послушать в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в воскресение, 23 марта. В 15:01 начнётся отчётный концерт Музыкальной студии Namaste «Однажды под Солнцем» (12+).













Днём ранее – 22 марта в «Библиотеке» состоится гаражная распродажа комнатных растений (0+).











Липецкий киноклуб «Ностальгия» напоминает, что 23 марта исполняется 115 лет со дня рождения великого японского режиссёра Акиро Коросавы (1910 – 1998) поэтому приглашает в этот день в 17:00 в малый зал ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а). Показывать и обсуждать будут фильм «Тихая дуэль». Япония, 1949. Драма (16+).













Кадр из фильма

По пьесе английского драматурга У.Гибсона, который создал трогательную, смешную и пронзительную пьесу - о взаимоотношениях Учителя и Ученика, о борьбе за пробуждение разума и воскрешение человеческой души, борьбе за личность. Комедийные и драматические ситуации делают «семейную историю дома Келлер» острой и невероятно увлекательной.









23 марта в 18:00 на сцене мелодрама по пьесе Ю. Полякова «Как Боги» (16+).







… Возможно, прощание без сожаления. МХК «Липецк» в нынешнем сезоне переписал многие антирекорды в истории клуба и Национальной молодёжной хоккейной лиги – 36 поражений подряд, всего одна победа за весь чемпионат, 300 пропущенных шайб. Но всё когда-нибудь заканчивается, даже плохое.













Как обычно, начинаем рубрику выходного дня с творческого номера, который наверняка близок многим землякам. В истории нет и не было ни одного липецкого певца, который занимал бы верхние строчки хит-парадов в стране. Или, допустим, гитариста, входящего в число лучших в России. А гармонист – есть. Андрей Ивлиев официально входит в «Золотую Десятку» отечественных гармонистов, на его счету Гран-при Международного фестиваля «Играй, гармонь!» им. Г. Д. Заволокина.Представляем вашему вниманию «Традиционные наигрыши» Липецкой области" на сцене ОЦКНТ. Видео Аркадия Свиридова.23 марта с 10:00 до конца ремонта исчезнет комфорт в домах на улицах Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; . Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Ударников, 36, 36а, 37, 37а, 38; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; на проспекте Победы, 22. Тоже самое произойдёт и в частном секторе на улицах Ново-Весовой и Ударников.Электричество на выходных отключать не планируют.Вас ждут настольные игры на любой вкус. Сегодня гости будут особенно прокачивать свои навыки «Бонанзе» и «7 чудес: дуэль», пройдут турниры по этим настолкам. Участвовать могут как профи, так и новички, последних всему научат прямо на месте.Занятия в 11:00 и в 12:30.А в 18:01 воронежский автор-исполнитель Василий Писаревский начнёт свою музыкальную программу «27 историй о...» (16+).С 12:01 до 19:01 можно приносить излишки своих комнатных цветов и другой растючки. Приветствуется обмен, продажа, покупка новых «сокровищ» для своего сада. Огорода или подоконника. Кроме того, участники с радостью поделятся секретами ухода за растениями, чтобы зеленый друг радовал вас как можно дольше.Если хорошенько поискать, во время уикенда можно найти себе уроки на многие случаи жизни и творчества. Отметим мастер-класс по театральному искусству от известного липецкого режиссёра Ивана Карпова в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1). Он пройдёт 22 марта в 18:3023 марта в 14:00 в Библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16) состоится мастер-класс по росписи кашпоВ это же время в Центральной детской библиотеке им. М. Пришвина (ул. Циолковского, 27) начнут учить росписи гипсовых фигурЕдинственная картина «императора японского кино», поставленная по современной пьесе. Военный врач Кёдзи во время операции заражается сифилисом от своего пациента Наката. Оба не начинают лечение вовремя, и болезнь круто меняет жизни не только самих Кёдзи и Накаты, но и их близких... Лента затрагивает темы трагической любви, внутреннего конфликта и личной ответственности человека. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,9.Два прекрасных спектакля приготовил на выходных Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3). 22 марта в 18:00 покажут лучший спектакль липецкого фестиваля «В зеркале сцены» 2014 года «Сотворившая чудо»Специалист по этикету Вера Николаевна и ее муж, дипломат в отставке, Леонид Иванович принимают в свою семью начинающего бизнесмена Артема Бударина, которого необходимо обучить хорошим манерам. Но уроки воспитания молодого человека влекут за собой последствия, которые приходится распутывать всей семье ...22 и 23 марта в 13:00 «легендарная» липецкая ледовая дружина проведёт заключительные матчи сезона, причём против сильнейшей команды Восточной конференции НМХЛ «Рязань-ВДВ».Если липчане не наберут очки, то будет ещё один провал – ещё ни одна команда не набирала так мало очков за целый сезон – всего 2….