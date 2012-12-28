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Происшествия
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37 минут назад
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В Абинске начинается суд над жителем Липецка, угнавшим автомобиль
Липчанин приехал в Краснодарский край на заработки, но пошел на преступление.
В феврале этого года в Абинске вневедомственная охрана задержала жителя Липецка, который угнал с территории коммерческого предприятия микроавтобус «Форд Транзит».
Похитителя «Форда» заметил охранник предприятия, он нажал кнопку тревожной сигнализации, однако угонщик повредил шлагбаум и уехал. Росгвардейцы заметили угнанную машину, за рулем которой находился угонщик, в нескольких кварталах от места совершения преступления и задержали угонщика. Задержанного передали полиции.
—В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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