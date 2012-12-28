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67
37 минут назад
1

В Абинске начинается суд над жителем Липецка, угнавшим автомобиль

Липчанин приехал в Краснодарский край на заработки, но пошел на преступление.

Как сообщили в ОМВД России по Абинскому району Краснодарского края, завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летнего жителя Липецкой области приехавшего на Кубань на заработки но угнавшего автомобиль. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

В феврале этого года в Абинске вневедомственная охрана задержала жителя Липецка, который угнал с территории коммерческого предприятия микроавтобус «Форд Транзит».

Похитителя «Форда» заметил охранник предприятия, он нажал кнопку тревожной сигнализации, однако угонщик повредил шлагбаум и уехал. Росгвардейцы заметили угнанную машину, за рулем которой находился угонщик, в нескольких кварталах от места совершения преступления и задержали угонщика. Задержанного передали полиции.

—В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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Комментарии (1)

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ВВ
7 минут назад
..ГОРДИМСЯ Ляпчанами!! Давайте не бросим СВОИХ !!))
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