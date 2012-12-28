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56 минут назад

Липчане снова наблюдали северное сияние

Лучше всего всполохи было видно за городом.

Уже третий раз в этом году липчане могли наблюдать северное сияние. Всполохи началась в районе полуночи. Хорошо его было видно за городом. А фиксировалось лучше всего на камеру с выдержкой.

С GOROD48 кадрами северного сияния традиционно поделилась жительница села Кореневщино Добровского округа Светлана Кошкарова, которая уже второй год буквально охотится за этим небывалым ранее в наших широтах природным явлением, но к которому мы привыкаем из-за сильной активности Солнца.

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