Липчане снова наблюдали северное сияние

Лучше всего всполохи было видно за городом.

В вашем браузере отключен JavaScript

Уже третий раз в этом году липчане могли наблюдать северное сияние. Всполохи началась в районе полуночи. Хорошо его было видно за городом. А фиксировалось лучше всего на камеру с выдержкой.С GOROD48 кадрами северного сияния традиционно поделилась жительница села Кореневщино Добровского округа Светлана Кошкарова, которая уже второй год буквально охотится за этим небывалым ранее в наших широтах природным явлением, но к которому мы привыкаем из-за сильной активности Солнца.