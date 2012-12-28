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Происшествия
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сегодня, 09:05
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Липчанин задержан за кражи денег с банковских карт
32-лений житель города провел несколько операций с чужими банковскими картами.
Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 36-летнего липчанина, подозреваемого в совершении кражи. Мужчина дал признательные показания.
Во время расследования полицейские установили, что задержанный причастен не только к этому преступлению, но и к другим. В декабре прошлого года, находясь в одном из баров Липецка, он похитил сумку, в которой находилась банковская карта. Используя её, он бесконтактно оплатил товары в различных магазинах на сумму более 4 тысяч рублей.
В начале марта 2024 года, уже в другом баре он украл со стола сотовый телефон стоимостью 68 тысяч рублей, в чехле которого находилась банковская карта, с которой он оплатил товары на сумму более 9,5 тысяч рублей.
Похищенные сумка и смартфон были изъяты полицейскими.
— Возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину и кража, совершенная с банковского счета). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
На период предварительного расследования в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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