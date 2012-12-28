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сегодня, 09:05
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Липчанин задержан за кражи денег с банковских карт

32-лений житель города провел несколько операций с чужими банковскими картами.

В отдел полиции № 8 УМВД России по Липецку обратилась 62-летняя липчанка с заявлением о краже денег с ее банковского счета. Женщина сообщила, что ранее потеряла банковский платежный стикер, которым воспользовался злоумышленник. Сумма ущерба составила 1617 рублей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 36-летнего липчанина, подозреваемого в совершении кражи. Мужчина дал признательные показания.

Во время расследования полицейские установили, что задержанный причастен не только к этому преступлению, но и к другим. В декабре прошлого года, находясь в одном из баров Липецка, он похитил сумку, в которой находилась банковская карта. Используя её, он бесконтактно оплатил товары в различных магазинах на сумму более 4 тысяч рублей.

В начале марта 2024 года, уже в другом баре он украл со стола сотовый телефон стоимостью 68 тысяч рублей, в чехле которого находилась банковская карта, с которой он оплатил товары на сумму более 9,5 тысяч рублей.

Похищенные сумка и смартфон были изъяты полицейскими.

— Возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину и кража, совершенная с банковского счета). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.

На период предварительного расследования в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
кража с банковских карт
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