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209
25 минут назад
3

Получившая приют в Санкт-Петербурге собачка из Липецка подверглась побоям у грумера

Собачий парикмахер била животное по морде.

Новая хозяйка липецкой собачки, которую зоозащитники отправляли в Санкт-Петербург на лечение после того, как ее сбила машина, испытала шок, увидев видео, на котором ее любимицу бьет женщина-грумер.

Все началось с того, что новая хозяйка, сводив собаку в зоосалон на Ленинском проспекте обнаружила у своей любимицы кровоподтеки в области старого шрама, оставшегося после аварии, сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

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Поначалу хозяйка предположила, что питомца случайно задели щеткой во время стрижки. Однако, обратившись к администрации салона, она получила заверения, что с собакой обращались бережно, и даже предоставили видеозаписи в качестве доказательства. Но, внимательно изучив видео, женщина была шокирована: на кадрах отчетливо видно, как грумер бьет собаку по носу и туловищу, а также прижимает ее к стене.

Владелица салона позже подтвердила, что мастер признался в содеянном, объяснив свои действия агрессивным поведением животного. При этом она отметила, что грумер является опытным специалистом с большим количеством клиентов. В качестве извинений хозяйке предложили компенсацию морального ущерба, но женщина заявила, что извинения ей не нужны. Вместо этого она потребовала компенсацию в размере 120 тысяч рублей и бесплатные посещения салона.

Сама хозяйка собаки, Ксения Матвеева, написал в соцсетях, что к этому грумера она водила свою вторую собаку много лет. А когда оставила на стрижку «липчанку», то предупредила грумера, что собака пугливая, и даже оставила ей намордник.    

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Видео: t.me/good78news


жестокое обращение с животными
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Дед
8 минут назад
О собаках пекутся ,лучше о людях так пеклись бы
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Город
16 минут назад
Это просто реакция у тети была и все
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Мы
16 минут назад
Новости все мирного масштаба
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