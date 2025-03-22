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Происшествия
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25 минут назад
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Получившая приют в Санкт-Петербурге собачка из Липецка подверглась побоям у грумера
Собачий парикмахер била животное по морде.
Все началось с того, что новая хозяйка, сводив собаку в зоосалон на Ленинском проспекте обнаружила у своей любимицы кровоподтеки в области старого шрама, оставшегося после аварии, сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Поначалу хозяйка предположила, что питомца случайно задели щеткой во время стрижки. Однако, обратившись к администрации салона, она получила заверения, что с собакой обращались бережно, и даже предоставили видеозаписи в качестве доказательства. Но, внимательно изучив видео, женщина была шокирована: на кадрах отчетливо видно, как грумер бьет собаку по носу и туловищу, а также прижимает ее к стене.
Владелица салона позже подтвердила, что мастер признался в содеянном, объяснив свои действия агрессивным поведением животного. При этом она отметила, что грумер является опытным специалистом с большим количеством клиентов. В качестве извинений хозяйке предложили компенсацию морального ущерба, но женщина заявила, что извинения ей не нужны. Вместо этого она потребовала компенсацию в размере 120 тысяч рублей и бесплатные посещения салона.
Сама хозяйка собаки, Ксения Матвеева, написал в соцсетях, что к этому грумера она водила свою вторую собаку много лет. А когда оставила на стрижку «липчанку», то предупредила грумера, что собака пугливая, и даже оставила ей намордник.
Видео: t.me/good78news
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