Липецкий подросток перевел мошенникам деньги, «спасая» отца от обвинений в финансировании террористов

Аферисты используют детей для собственной наживы.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в начале марта с 14-летним подростком связался человек. представившийся сотрудником Росфинмониторинга и сообщил, что некие хакеры «выгрузили» личные данные семьи мальчика, которые оказались в руках преступников.«Сотрудник» предложил помочь «решить проблему». И вскоре к ситуации подключились другие «сотрудники», но уже «прокуратуры». Они связались с подростком через видеосвязь и заявили, что отец мальчика подозревается в финансировании террористов и ему грозит длительный тюремный срок. Чтобы «спасти» родителя, подростку пришлось выполнять указания мошенников.Под давлением мошенников мальчик провел «обыск» в квартире, сфотографировал ценные вещи и по указанию «оперативников» перевел через банкомат около 300 тысяч рублей из семейных сбережений им. Затем мошенники потребовали оформить кредит на имя матери. Дождавшись, когда мама уснет, подросток разблокировал ее телефон и попытался взять кредит на 200 тысяч рублей, но перевод не прошел.Когда родители обнаружили пропажу денег и уведомление о кредите, мальчик рассказал о произошедшем. Семья обратилась в полицию.— По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Расследование продолжается, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.