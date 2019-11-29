Происшествия

сегодня, 11:30

В Измалково пытались вытащить деньги из банкомата

2 519
#кража
В Измалково пытались вытащить деньги из банкомата
Этой ночью в селе Измалково была совершена попытка кражи денег из банкомата. Преступники взломали аппарат, но до денег так и не добрались.

- Возбуждено уголовное дело по  ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению") и ч. 3 ст.158 УК РФ ("Кража"), - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Полицейские отрабатывают оперативную информацию, которая позволит установить причастных к преступлению.
2 519
#кража

Комментарии (2)

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Личи

15 минут назад
ну вы че село позорите
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Миротворец

42 минуты назад
Эх ... не фартануло пацанам , жаль!
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