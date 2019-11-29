В Измалково пытались вытащить деньги из банкомата

Этой ночью в селе Измалково была совершена попытка кражи денег из банкомата. Преступники взломали аппарат, но до денег так и не добрались.



- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению") и ч. 3 ст.158 УК РФ ("Кража"), - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Полицейские отрабатывают оперативную информацию, которая позволит установить причастных к преступлению.

