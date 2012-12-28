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45 минут назад
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300 пропущенных шайб за сезон… не предел

Правда, наши бомбардиры сумели подсластить горькую пилюлю.

В повторной встрече дома с «Тверичами-СШОР» липецкие хоккеисты уступили – 5:7.

В этом редком случае команду стоит похвалить за бойцовские качества. Проигрывая после первого периода – 1:3, липчане на 31-й минуте сравняли счёт – 4:4. А затем отыгрались на 19-й секунде заключительного третьего периода – 5:5.

Решающую шайбу наши соседи по подвалу турнирной таблице забросили на 51-й минуте, когда отличился форвард Андрей Босько – 6:5. За минуту с небольшим до сирены «Липецк» взял-тайм-аут, а ещё через несколько секунд снял вратаря и… пропустил в пустые…

Шайбы у липчан забросили Матвей Иванов и Евгений Захаров (по две), Даниил Зубаков.

«Липецк» отметил ещё один грустный юбилей, пропустив 300-ю (!) шайбу в сезоне. Теперь у команды 304 «пробоины». Чуть подсластить пилюлю может тот факт, что наша команда преодолела рубеж и в сотню заброшенных шайб, но тут обольщаться не стоит: команда Сынкова и рыбина добилась этого показателя одной из последних в лиге, меньше голов на счету только аутсайдера Западной конференции «Воеводы» из Подольска, чьи бомбардиры настреляли всего 70 шайб. При этом у «Воеводы» в несколько раз больше очков, чем у липчан – 13.

Лучшим снайпером нашей команды является Илья Кравцов, на счету которого 18 шайб. По системе «гол+пас» у него лишь третий результат в «Липецке» - 35 очков (18 голов + 17 результативных передач). Лидируют Иванов – 36 (17+19) и Захаров - 36 (16+20). Среди защитников лучший Никита Головатюк – 20 (8+12). У остальных статистика намного хуже.

Сегодня и завтра липчане принимают дома лидера Западной конференции «Рязань-ВДВ». Гостям нужна, минимум, одна победа для оформления чемпионства в регулярном сезоне. А «Липецку» нужно постараться набрать очки, чтобы не стать абсолютно худшей командой в истории регулярных чемпионатом НМХЛ. Пока антирекорд официально принадлежит кишинёвской «Платине»: в сезоне-2012/13 молдавские кудесники шайбы набрали всего 3 очка. На счету липчан сейчас 2…
Хоккей
МХК «Липецк»
антирекорд за антирекордом
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Патриот
21 минуту назад
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