Имущество СУ-5 потерялось в уголовном деле

Арбитражный управляющий добился продления срока инвентаризации активов скандального застройщика.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил ходатайство о продлении срока инвентаризации имущества банкротящейся строительной компании «СУ-5 Трест «Липецкстрой». Арбитражному управляющему по делу о банкротстве скандально известной стройфирмы дано время на розыск активов до 7 февраля 2020 года.



Как указал в ходатайстве арбитражный управляющий, его работе мешают как внутренние, так и внешние факторы. Причинами для продления инвентаризации стало, во-первых, то, что часть важной документации потерялась в бухгалтерских документах, во-вторых, то, что масса документов, где могут отражаться активы должника, изъяты в рамках уголовного дела. Ранее в рамках процедуры наблюдения суд истребовал от руководителя ООО «СУ-5 трест Липецкстрой» копии документов, отражающих экономическую деятельность строительной фирмы за три года до введения наблюдения. Сейчас передана только часть из них. База документов находится в зашифрованном виде, после декодировки установили, что проводки в базе разнесены на неактуальную дату – на июнь 2017 года. Также часть документов изъята в рамках уголовного дела. Поскольку бухучет аффилированных компаний (в т.ч. ООО «СУ-5 Трест Липецкстрой») велся централизованной бухгалтерией, то возможно, часть документов находится во владении этих компаний. Кроме того, имеется имущество, статус владения которого должником определить не представляется возможным по причине отсутствия данных бухучета.



Напомним, банкротство ООО «СУ–5 Трест «Липецкстрой» было инициировано осенью 2018 года кредиторами компании. Первыми в суд пришли представители «Зеленхоза» и налоговой инспекции. Сейчас в списке кредиторов десять организаций. Объем претензий уже перевалил за 100 млн рублей. В декабре в «СУ–5 Трест «Липецкстрой» было введено наблюдение.



Финансовые проблемы преследуют «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» с 2017 года. В первую очередь, это связано с дольщиками «дочки» организации - «Эксстроймаш», которая вовремя не сдала жилые дома в микрорайоне «Европейский». Председатель совета директоров ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой-М» Михаил Захаров летом 2018 года заявил о продаже всех своих активов в Липецке, чтобы найти средства на достройку трех больших многоквартирных домов в микрорайоне «Европейский».



Сейчас Михаил Захаров находится в международном розыске по обвинению в мошенничестве. По словам адвоката бизнесмена, Захаров выехал за пределы России для лечения. По данным следствия, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов, договорившись между собой о незаконном выводе из оборота денежных средств, полученных от участников долевого строительства, в конце 2015 года приобрели пакет акций ОАО «Рембыттехника» стоимостью почти 56 миллионов рублей. В результате в собственность ОАО перешло здание на улице Октябрьская в городе Липецке и земельный участок площадью более 2000 кв. м. Таким образом, денежные средства, предназначенные для строительства четырех домов в ЖК «Европейский», были использованы не по назначению, что привело к невозможности завершения строительства многоэтажек №№ 8, 9, 10, 22 в установленные сроки. Вследствие хищения денежных средств дольщиков, дома, сдача которых планировалась еще в 2017-2018 годах, длительное время оставались недостроенными, что привело к нарушению законных прав и интересов 1846 липчан. Все они признаны потерпевшими по уголовному делу. Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.



В ходе расследования уголовного дела также установлен факт приобретения фигурантами на деньги, поступившие от участников долевого строительства, апартаментов в городе Сочи стоимостью более 16 миллионов рублей. Арбитражный управляющий намерен оспорить эти сделки и вернуть активы в конкурсную массу. В 2014 году часть земли в городе-курорте арендовало СУ-5 для строительства жилищного комплекса «Кудепста». Управляющий требует аннулировать договор уступки аренды земельного участка в Сочи в 48 315 квадратных метра. Соглашение о передаче прав было подписано СУ-5 еще в 2017 году. Земли передали ООО «ЦУМ». Конкурсный управляющий уверен, что «ЦУМ» получил права на землю в Сочи незаконно, и намерен вернуть актив в распоряжение строительной компании. Стоит заметить, что в 2017 году Михаил Захаров отрицал свою аффилированность с «ЦУМом». Рассмотрения претензии по поводу законнсти сделки с сочинской землей состоится до конца года.



