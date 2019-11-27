Общество

23 минуты назад

У семи нянек дитя без глаза, а жители 56-го дома по улице Стаханова - без света

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У семи нянек дитя без глаза, а жители 56-го дома по улице Стаханова - без света

Многострадальная 17-этажная свечка регулярно остается без электричества

Сегодня в 18 часов исчезло электричество в доме 56 по улице Стаханова. Случилось это в третий раз за день. Но это третье подряд отключение электроэнергии стало самым продолжительным: жильцы 17-этажки до сих пор сидят без света.

Злоключения жителей дома с электричеством постоянны. Вначале в мэрии оправдывались тем, что беглый застройщик микрорайона "Европейский", до сих пор действительный депутат областного Совета Михаил Захаров куда-то дел все документы и схемы построенных сетей. Затем в мэрии кивали на конкурсного управляющего, не отдававшего ключи от подстанции. В минувшую субботу более шести часов жители дома провели без света по причине перебитого подрядчиком МКУ "Управление строительства Липецка" кабеля (организация с горе-трактористом никак не доведёт до ума возводимый ясельный корпус). Тогда в ситуацию вмешался вице-губернатор Илья Тузов, и кабель починили. А сегодня, очевидно, никто ничего делать не собирается.

Жильцы жалуются, что не могут дозвониться в диспетчерскую УК "Европейская", которая обслуживает дом. Ничего вразумительного не говорят в диспетчерской ЛГЭКа. Подключив все знакомства, жители в чате доме обмениваются обрывками инфомации, и не понятно, что правда, а что вымысел. Так, кто-то пишет, что ищут представителя нового застройщика микрорайона, "Орёл-Строя", и что у него ключи от подстанции. Кто-то заявляет, что он приехал и ничего не знает. Кто-то говорит, что в подстанции 10 тысяч вольт, и зайти туда может не всякий. Кто-то утверждает, что в подстанцию вошёл гендиректор ЛГЭКа Константин Драчук и сделал вывод о коротком замыкании. Кто-то убеждает, что все отремонтируют вновь, а кто-то заявляет, что подстанция до сих пор закрыта.

Стоящий в окружении объектов незавершенного строительства дом на улице Стаханова, 56 полностью зависит от электричества. Нет света - нет никакой воды, стоят лифты, не работают электроплиты. В каждой второй квартире - дети. Завтра им в детские сады и школы, а родителям на работу. Не умытым, в мятой одежде, голодным. Волнует ли эти обстоятельства кого-то из чиновников, не известно. Но одна из жительниц дома в чате пишет, что, открыв окно, слышала образную речь приехавших к подстанции специалистов: на великом и могучем они говорили о том, что не знают, что делать.

P.S. В 22.40 в многострадальный доме восстановили подачу электроэнергии. Интересно, надолго ли?
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Комментарии (4)

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Артамонов

1 минуту назад
я пачпотр готовности к зиме подписал, но я то думал что как в купингагене зямы не буде,а ано оно как тута в липяцке у вас.
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Приличный

4 минуты назад
на ниженке через день электричества нет,а когда есть то перекос фаз от120 до 280 и ни че . главное концепцию обсудить.
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Заварка

6 минут назад
Да и хер с ним. Главное колесо обозрения в парке.
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У.Е.Ю.

7 минут назад
Уйня! Сокол у меня вообще весь день без воды сидит. Так сказать на себе прочувствует эффективных супер менеджеров.
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