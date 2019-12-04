Становлянский маслодельный завод уличили в использовании подозрительного сырья и сухого молока

Предприятие просят наказать на нарушение технического регламента.

В арбитражный суд Липецкой области поступило заявление о привлечении к административной ответственности ООО «Становлянский маслодельный завод». Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям требует наказать предприятие за нарушение требований технического регламента, сообщили в суде.



Как указано в заявлении ведомства, в ходе проведения внеплановой проверки ООО «Становлянский маслодельный завод» выявлены различные нарушения. Например, в документации не указана обязательная информация о партии сырого молока и местонахождении его изготовителя, были установлены факты получения сырья от производителя без ветеринарно-санитарной экспертизы. Кроме того, в результате лабораторных исследований в продукции выявлено наличие сухого молока, что не соответствует заявленному составу, указанному на маркировке.



Заявление Россельхознадзора начнут рассматривать сегодня.