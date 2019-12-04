Общество

30 минут назад

Становлянский маслодельный завод уличили в использовании подозрительного сырья и сухого молока

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#молоко #суд
Становлянский маслодельный завод уличили в использовании подозрительного сырья и сухого молока

Предприятие просят наказать на нарушение технического регламента.

В арбитражный суд Липецкой области поступило заявление о привлечении к административной ответственности ООО «Становлянский маслодельный завод». Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям требует наказать предприятие за нарушение требований технического регламента, сообщили в суде.

Как указано в заявлении ведомства, в ходе проведения внеплановой проверки ООО «Становлянский маслодельный завод» выявлены различные нарушения. Например, в  документации не указана обязательная информация о партии сырого молока и местонахождении его изготовителя, были установлены факты получения сырья от производителя без ветеринарно-санитарной экспертизы. Кроме того, в результате лабораторных исследований в продукции выявлено наличие сухого молока, что не соответствует заявленному составу, указанному на маркировке.

Заявление Россельхознадзора начнут рассматривать сегодня.
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#молоко #суд

Комментарии (2)

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Л-а

25 секунд назад
А маслице-то становлянское ооооочень дорогое, летом было 850 рублей.А оказывается фальсификат.
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Это шляпа а не новость

22 минуты назад
Вот в Питер урановые отходы поивезли из Германии для утилизации в Рассее вот это новость
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